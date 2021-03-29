"Свалился замертво": Садальский оказался на грани

Стас Садальский в личном блоге признался, что неважно себя чувствует. По словам артиста, у него было намечено несколько съемок, но в итоге из-за своей "лени" он оказался дома на диване.

Как отметил актер, жизнь решила дать ему второй шанс. Блогер заявил, что накануне пообедал "отравленными" суши и почувствовал себя плохо. "Свалился замертво (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – признался Стас Садальский. Актер добавил, что всю ночь не может заснуть, поэтому планирует провести ее за просмотром какого-нибудь сериала.

Подписчики обеспокоились состоянием здоровья артиста и посоветовали ему не употреблять в пищу сырую рыбу. "Не ешьте суши, ешьте борщ, вареники и т. д", "Лень нормализует давление, и возвращает организм в тонус. А в полнолуние вообще лучше лишний раз подстраховаться. Берегите себя!", "Очень хочу, чтобы к вам пришел крепкий, здоровый сон!! Спите и выздоравливайте!" – приводит комментарии пользователей Сети РИА ФАН.

Напомним, пару недель назад Стас Садальский влез в скандал, связанный с шоу "Маска". В одном из выпусков жюри выгнало из программы участника в костюме Ананаса. Им оказался Иосиф Пригожин. Садальский заявил, что программа обманывает зрителей. По его мнению, за продюсера выступал другой человек, только этот факт может объяснить разницу в габаритах фрукта. Во время первого номера артист, скрывающийся под маской, был совсем худым, а в третьем выпуске еле помещался в костюм.

Правда, позднее Иосиф Пригожин рассказал, почему так получилось. Как оказалось, он участвовал в шоу сразу после выздоровления от ковида. За болезнь от сильно похудел – скинул больше 10 килограммов. Однако на восстановительной гормональной терапии вновь поправился буквально за пару недель.