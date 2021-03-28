"Кто-то хорошо платит": Варнаву раскритиковали за новую роль

Многочисленная аудитория заметила, как Екатерина Варнава сменила свое амплуа. После закрытия шоу Comedy Woman артистка преобразилась: полностью отказалась от образа стервозной и требовательной барышни.

Теперь звезда играет на театральных сценах и дебютирует в постановках известных режиссеров. Выяснилось, что у экс-юмористки есть все задатки успешной драматической актрисы. А успешное начало этому положил Александр Молочников, с которым у нее был роман.

Стоит отметить, что накануне Екатерина Варнава заполучила еще одну роль в Театре на Малой Бронной. Удивительно, но коллеги по цеху не смогли порадоваться за начинающую артистку. Вокруг этого события разразился настоящий скандал, повлекший за собой рождение новых слухов.

Все дело в том, что изначально на эту роль была утверждена другая актриса. Однако в последний момент режиссер передумал и отдал вакантное место фигуристой брюнетке. Поговаривают, что кто-то важный замолвил за Варнаву словечко в нужных кругах.

"Ребят, сколько можно? Или за нее кто-то хорошо платит, чтобы она роли получала?", – уточняют сплетницы.

Напомним, что Алла Сигалова, которая и была изначально заявлена в театральных списках, не стала комментировать произошедшее. В СМИ постоянно всплывает формулировка, якобы, у нее "отобрали" роль. Сама же артистка лишь намекнула на персональные проблемы.

Что касается Екатерины Варнавы, то и она заняла молчаливую позицию. Похоже, что ей все равно придется высказаться на тему "блата", иначе спектаклю могут приписать дурную славу.