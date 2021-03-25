Иск на 300 тысяч: Моргенштерна уличила в плагиате

Стало известно, что в Кировский районный суд города Уфа был направлен иск от некого Олега Лихачёва. Шоумен заверил, что знаменитый рэпер Моргенштерн без каких-либо оснований использует одну из своих музыкальных композиций.

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