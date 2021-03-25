Иск на 300 тысяч: Моргенштерна уличила в плагиате

Суть иска заключается в защите авторских прав незнакомого мужчины. Если верить словам Олега, скандальный исполнитель незаконно завладел песней "Владимир Путин молодец" и использовался ее для собственной выгоды.
Лихачёв же намерен довести это дело до конца. Истец требует взыскать с Моргенштерна компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Плюс ко всему, шоумен требует, чтобы музыкант перестал использовать композицию в коммерческих целях.
В итоге, иск все же был удовлетворен, а молодой исполнитель унижен в крайне узких кругах. Не стоит забывать, что сумма иска равна одной вещи в гардеробе рэпера. Алишер никогда не скрывал от общественности свой доход. Поэтому ярые фанаты прекрасно знают, что молодой человек даже не обратит внимание на критику некого Лихачёва из Уфы.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн стал участником более крупного скандала. Боец Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес музыканта. Экс-чемпион UFC в легком весе публично заявил, что современные ценности сильно меняются, а страдают от этого дети. Якобы творчество безбашенного артиста негативно сказывается на неокрепших умах, и пора с этим что-то делать.
Неизвестно, какие действия предпримет Хабиб Нурмагомедов для того, чтобы предотвратить подобную вакханалию в российском шоу-бизнесе. Отметим, что слова борца лишь рассмешили рэпера и побудили продолжить творческий путь.
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