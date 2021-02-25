Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым

Полтора столетия назад здесь было самое злачное место столицы. Воры, проститутки, наркоманы в такой концентрации обитали именно "на Трубе". Бытописатель жизни Москвы конца XIX века Владимир Гиляревский черпал тут материал для знаменитого сборника очерков "Трущобные люди". Наверное, дядя Гиляй, окажись на дне рождения Любови Успенской 24 февраля года 2021 сильно удивился. Ведь хотя пейзаж вокруг и изменились, но типажей место притягивает все тех же.



Мировые автосалоны в прошлом году были отменены из-за пандемии. Но москвичам повезло. В день рождения появившейся на свет на Украине и жившей в Америке королевы русского шансона с еврейскими корнями Любови Залмановны Успенской все новинки автопрома можно было оценить возле ресторана на Трубной площади. Это гости разных рангов, чинов и должностей приехали – многие с мигалкой и охраной – поцеловать Любу-Любонку в ее губоньки. Певица отмечала 67-летие.

Судя по машинам и людям, Любовь Сицкер (как с детства звалась артистка) ценят и любят на самом верху. Ведь даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожаловал за обильно уставленный яствами и питиями стол. Обтянутая кожаным корсетом 67-летняя нимфа бросилась к дорогому гостю, прильнула к нему и что-то стала шептать, нежно ворковать, выбрасывая то один, то другой палец. Наверное, обсуждали запланированное на начало апреля повышение пенсий – эта тема актуальна и для оставшейся без работы Успенской, и для сидевшей за соседним столом 70-летней Нелли Кобзон.

Любовь Залмановна, впрочем, уже готовит концерты – в этом году она собирается петь на своей родине, в Незалежной. Она – одна из немногих сегодня российских звезд, которым пока еще разрешен въезд на Украину. Поехать в турне туда Успенская планировала еще в прошлом году, но проклятая пандемия помешала. А теперь, судя по отсутствию у всех гостей масок на лице и отказа от любых социальных дистанций, все ужасы позади – можно выдохнуть.

"Ровно в полночь что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "Аллилуйя!!"... Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда", – писал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите".

Нечто похожее было и на дне рождения Любови Успенской. Зазвенели монисто цыган, вздыбилась выскакивающая из тугого корсета пышная грудь Яны Кошкиной, захлопала в ладоши Глюкоза. На этом празднике жизни не хватало только Директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Марии Захаровой – знатной любительницы сплясать "Калинку" или "Лезгинку". Недавно официальный представитель МИДа написала песню для Любы. Но, видимо, заботы о России в этот раз не отпустили ее на праздник. Поэтому и не увидела Захарова новый клип Успенской "По полюшку", представленный гостям. А ведь судя по реакции публики в Тик-ток, где начали снимать на эту композицию короткие ролики, она, что называется, зашла.

Интересно, видела ли работу эту вернувшая из Америки дочь Успенской Татьяна Плаксина? На празднике у Любы ее не было. Но, как пояснила певица, дочь просто устала после дальней дорожки и решила отдохнуть. "Но у нас все хорошо, все проблемы позади, – призналась Успенская. – У меня в жизни было три счастливых дня – когда я была Таней беременна, когда она родилась и сегодня, когда мы снова объединились". По словам Успенской, наследница смогла поборола наркозависимость и депрессию, причем без всяких враче. А скоро ее ждет челюстно-лицевая операция для избавления от последствий ДТП.

Люба рассказывала гостям про дочку, прикладывалась к бокалу с игристым, принимала огромные букеты, для которых была выделена отдельная комната и приставлен охранник. Еще несколько церберов охраняли стол с отборочной клубникой, черешней, и малиной, чтобы вечно голодные журналисты, не дай бог, не протянули свои ручонки к дарам иностранной природы. "Это для гостей!" – рявкали секьюрити, видимо, надеясь, что Песков по пути в уборную оценит возросший уровень благосостояния отечественных деятелей шоу-бизнеса. А то ведь находятся такие, которые жалуются на потерю доходов и просят помощи у государства. Успенская не из них – она живет богато! И поэтому 67-летие отметила так широко и громко, как, кажется, даже Пугачева не отмечала свои юбилеи.