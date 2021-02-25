Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым

Мировые автосалоны в прошлом году были отменены из-за пандемии. Но москвичам повезло. В день рождения появившейся на свет на Украине и жившей в Америке королевы русского шансона с еврейскими корнями Любови Залмановны Успенской все новинки автопрома можно было оценить возле ресторана на Трубной площади. Это гости разных рангов, чинов и должностей приехали – многие с мигалкой и охраной – поцеловать Любу-Любонку в ее губоньки. Певица отмечала 67-летие.
Судя по машинам и людям, Любовь Сицкер (как с детства звалась артистка) ценят и любят на самом верху. Ведь даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожаловал за обильно уставленный яствами и питиями стол. Обтянутая кожаным корсетом 67-летняя нимфа бросилась к дорогому гостю, прильнула к нему и что-то стала шептать, нежно ворковать, выбрасывая то один, то другой палец. Наверное, обсуждали запланированное на начало апреля повышение пенсий – эта тема актуальна и для оставшейся без работы Успенской, и для сидевшей за соседним столом 70-летней Нелли Кобзон.
Любовь Залмановна, впрочем, уже готовит концерты – в этом году она собирается петь на своей родине, в Незалежной. Она – одна из немногих сегодня российских звезд, которым пока еще разрешен въезд на Украину. Поехать в турне туда Успенская планировала еще в прошлом году, но проклятая пандемия помешала. А теперь, судя по отсутствию у всех гостей масок на лице и отказа от любых социальных дистанций, все ужасы позади – можно выдохнуть.
"Ровно в полночь что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: "Аллилуйя!!"... Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда", – писал Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите".
Нечто похожее было и на дне рождения Любови Успенской. Зазвенели монисто цыган, вздыбилась выскакивающая из тугого корсета пышная грудь Яны Кошкиной, захлопала в ладоши Глюкоза. На этом празднике жизни не хватало только Директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Марии Захаровой – знатной любительницы сплясать "Калинку" или "Лезгинку". Недавно официальный представитель МИДа написала песню для Любы. Но, видимо, заботы о России в этот раз не отпустили ее на праздник. Поэтому и не увидела Захарова новый клип Успенской "По полюшку", представленный гостям. А ведь судя по реакции публики в Тик-ток, где начали снимать на эту композицию короткие ролики, она, что называется, зашла.
Интересно, видела ли работу эту вернувшая из Америки дочь Успенской Татьяна Плаксина? На празднике у Любы ее не было. Но, как пояснила певица, дочь просто устала после дальней дорожки и решила отдохнуть. "Но у нас все хорошо, все проблемы позади, – призналась Успенская. – У меня в жизни было три счастливых дня – когда я была Таней беременна, когда она родилась и сегодня, когда мы снова объединились". По словам Успенской, наследница смогла поборола наркозависимость и депрессию, причем без всяких враче. А скоро ее ждет челюстно-лицевая операция для избавления от последствий ДТП.
Люба рассказывала гостям про дочку, прикладывалась к бокалу с игристым, принимала огромные букеты, для которых была выделена отдельная комната и приставлен охранник. Еще несколько церберов охраняли стол с отборочной клубникой, черешней, и малиной, чтобы вечно голодные журналисты, не дай бог, не протянули свои ручонки к дарам иностранной природы. "Это для гостей!" – рявкали секьюрити, видимо, надеясь, что Песков по пути в уборную оценит возросший уровень благосостояния отечественных деятелей шоу-бизнеса. А то ведь находятся такие, которые жалуются на потерю доходов и просят помощи у государства. Успенская не из них – она живет богато! И поэтому 67-летие отметила так широко и громко, как, кажется, даже Пугачева не отмечала свои юбилеи.
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