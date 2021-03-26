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Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса

Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса

На днях Ксения Собчак выпустила документальный фильм о скопинском маньяке. Она взяла интервью у Виктора Мохова, который несколько лет продержал в подвале на участке своего дома двух несовершеннолетних девушек. Выпуск вызвал широкий общественный резонанс.
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Многие коллеги осудили журналистку, они считают, что телеведущая просто решила "хайпануть" на громкой теме. Впрочем, нашлись и те, кому интервью показалось приемлемым. Например, на сторону Ксении Собчак встал ее супруг Константин Богомолов. Он отметил, что гнев вызывает не сама документалка, а то, что в ней скопинский маньяк показан обычным человеком – таким же, как мы.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Однако адвокат Катя Гордон восторгов режиссера не разделила. В личном блоге она оставила гневный пост, в котором разнесла и Ксению Анатольевну, и ее мужа. По мнению юриста, журналистка в погоне за "бабками" уже превратилась в экскременты. "Запах говна – это вечный шлейф Собчак (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Гордон.

Правозащитница уверена, что рядом с телеведущей и ее супруг потерял лицо. "Даже режиссер превратился в отчаянного продавца гнилого мяса", – отметила адвокат. Она заявила, что ей жаль изнасилованных скопинским маньяком женщин, образ которого теперь возведен в культ.

Подписчики Екатерины Гордон согласились с ее мнением. "Екатерина, спасибо, за открытость, за правду и за справедливость. Мы с вами, обеими руками и ногами", "Отличный комментарий, мнение абсолютно разделяю", "Это интервью канализационное днище", "Я вообще не могу понять людей кто смотрел это ублюдочное интервью, даже слово интервью слишком красивое для этого отброса", – написали в комментариях.

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Фото: Aleksey Bychkov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 19:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость674138
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Гость661499
Юные жертвы (теперь уже женщины) этого маньяка , получившие чудовищную травму на всю свою жизнь, всегда будут проклинать Собчак. Но она этого не понимает из-за отсутствия в ней человечности.
Эта мразь все отлично понимает, просто она - в родителей! - руспущенная и грязная мерзость. Что можно говорить об этом ДНЕ. демонстрировавшем свои гениталии! Грязная ПОДВОРОТНЯ! Продавшийся грязный бездарный муж - ей чета. ПАРА ублюдклв!
Гость674091
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Больная на голову
Гость661499
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Юные жертвы (теперь уже женщины) этого маньяка , получившие чудовищную травму на всю свою жизнь, всегда будут проклинать Собчак. Но она этого не понимает из-за отсутствия в ней человечности.
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