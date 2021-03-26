Даже Волочкова так не может: Глюкоза вульгарно раздвинула ноги

Наталья Чистякова-Ионова в свои 34 года как и прежде считается одной из самых красивых и сексуальных российских звезд. Певица Глюкоза старательно поддерживает себя в идеальной форме и делится результатами с поклонниками в соцсетях.

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