Даже Волочкова так не может: Глюкоза вульгарно раздвинула ноги

В своем инстаграм-аккаунте исполнительница опубликовала снимок, на котором она позирует в магазине с высоко поднятой ногой. Одетая в джинсы и обутая в стильные лодочки на высокой шпильке знаменитость не только далеко отвела ногу назад, но и умудрилась ухватиться за собственную стопу. Получившейся позе могла бы позавидовать сама Анастасия Волочкова, известная своей любовью к вульгарным шпагатам в самых неожиданных местах.
“Это я, когда в магазине объявили скидки,” – с юмором подписала фото певица Глюкоза.
Поклонники звезды восхитились ее прекрасной формой и оставили под снимком множество комплиментов:
“ШИКАРНАЯ!!!!!!” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Классная растяжка”, “Вау! Супер! Прелесть", “Самая симпатичная певица в России!”, “А Ван Дамм это видел?”
Напомним, что Наталья уже является мамой двоих детей. Певица воспитывает двух дочерей 9 и 13 лет, но внешне она часто напоминает не маму, а сестру девочек. На светских тусовках звезда часто появляется в провокационных нарядах, подчеркивающих и обнажающих ее великолепную фигуру. Сохранять красоту и молодость ей помогает здоровый образ жизни и правильное питание. Женщина регулярно занимается спортом, в том числе йогой, позы из которой певица Глюкоза теперь может продемонстрировать где угодно и в чем угодно.
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