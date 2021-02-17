"Хуже Волочковой": Глюкоза выставила пятую точку на всеобщее обозрение

Исполнительница трепетно следит за фигурой и держит себя в отличной форме. В этом году артистке исполнится уже 35, но ее внешности могут позавидовать многие 20-и летние девушки.

Недавно звезда отдыхала в Майами и делилась множеством интересных снимков. Отпуск закончился, но певица все еще ностальгирует по теплым дням на пляже. Она поделилась: ее душа стремится к солнцу.

Артистка опубликовала откровенную фотографию. На снимке она позирует на фоне небесно-голубого океана. На певице надет темный купальник, которого практически не видно. Ее обнаженное тело прикрывает только сетчатая накидка с капюшоном. На первой фотографии певица стоит боком, однако на второй ее сфотографировали сзади. Поклонники пришли в восторг от красоты звезды.

"Ничего так душа", "Красивая фигура", "Такая у Вас душа красивая", "Горячее тело", "Что за чудо-женщина", "Вот это горячо", "Какая Вы роскошная", "Вот это тело", "Просто орех", "Какая горячая фотография! Давайте больше", "Идеальная", – писали они. К комплиментам присоединились и некоторые звезды шоу-бизнеса. "Какая красивая душа", – отметила Ксения Собчак. "Душа нараспашку", – восхитился Александр Ревва.

Однако нашлись и те, кому фотография не пришлась по душе. Многие тут же начали напоминать артистке, что она замужем, поэтому не стоит выставлять такие фото. "Мир сходит с ума....Ничего личного, просто все доступно и открыто", "Вот поэтому и стоит задуматься, почему у дочки проблемы", "Когда уже больше нечего показывать", "А потом выходит на телевидение и жалуется, что ее дочь не берут в школу, да, потому что мама такая", "Мама двух дочерей, замужняя женщина, срамота", "Зад как у моей бабушки. Лучше б спортом занялась, чем фотошопом", "Господи, хуже Волочковой", – возмущались недоброжелатели.