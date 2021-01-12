"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке

Увиденное одних довело до тошноты. Другие, увидев эту проникновенную страсть, вспомнили Пушкина который писал: "Летают ножки милых дам; // По их пленительным следам // Летают пламенные взоры". Третьи же усомнились, что на скандальных кадрах запечатлен именно Алексей Панин – слишком уж невероятным казалось, что в худого человека может входить так глубоко нога....
А недавно Алексей Панин дал откровенное интервью Дмитрию Гордону. "Что это за видео, на котором ты запечатлен сидящим в гинекологическом кресле и женщина засовывает в тебя ногу"? – поинтересовался у актера украинский журналист. "Это я, – ничтоже сумнящеся ответил актер фильма "Жмурки". – Мы – извращенцы! И ноги мне в попу тоже засовывают!"
"Я уважаю тебя как актера, и ты классный как человек, а после того, что ты мне рассказал, я зауважал тебя еще больше, – заявил потрясенный Гордон. – Хотя мне это (увиденное в ролике – Прим. ред.) и не нравится!"
Интервьюер попытался выяснить, почему именно ноги так нравятся Панину – мол, есть масса других подходящих по длине и диаметру предметов. Но актер предпочитает естественную плоть – признался, что любит в себе не только женские части тела, но и оказывающихся в нем мужские прелести.
Мать актера Татьяна Власова наверняка видела это скандальное интервью знаменитого сына – оно есть в свободном доступе в Сети с более чем семьюстами тысячами просмотров. Но она всегда поддерживала Алексея и никогда не осуждала. К сожалению, 5 января ее сердце остановилось...
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