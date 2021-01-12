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"Мы – извращенцы!": мать умерла после тошнотворных откровений Панина о женской ножке

Алексей Панин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В прошлом году в Интернет попало очень откровенное видео сексуальных утех лауреата Госпремии России Алексея Панина. Крупным планом на нем запечатлено, как очаровательная ножка удовлетворяет знаменитого актера.
прочитано 17017 раз

Увиденное одних довело до тошноты. Другие, увидев эту проникновенную страсть, вспомнили Пушкина который писал: "Летают ножки милых дам; // По их пленительным следам // Летают пламенные взоры". Третьи же усомнились, что на скандальных кадрах запечатлен именно Алексей Панин – слишком уж невероятным казалось, что в худого человека может входить так глубоко нога....

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Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова

 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

А недавно Алексей Панин дал откровенное интервью Дмитрию Гордону. "Что это за видео, на котором ты запечатлен сидящим в гинекологическом кресле и женщина засовывает в тебя ногу"? – поинтересовался у актера украинский журналист. "Это я, – ничтоже сумнящеся ответил актер фильма "Жмурки". – Мы – извращенцы! И ноги мне в попу тоже засовывают!"

"Я уважаю тебя как актера, и ты классный как человек, а после того, что ты мне рассказал, я зауважал тебя еще больше, – заявил потрясенный Гордон. – Хотя мне это (увиденное в ролике – Прим. ред.) и не нравится!"

Интервьюер попытался выяснить, почему именно ноги так нравятся Панину – мол, есть масса других подходящих по длине и диаметру предметов. Но актер предпочитает естественную плоть – признался, что любит в себе не только женские части тела, но и оказывающихся в нем мужские прелести.

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Публикация от Алексей Панин. �� (@actor_ap)

Мать актера Татьяна Власова наверняка видела это скандальное интервью знаменитого сына – оно есть в свободном доступе в Сети с более чем семьюстами тысячами просмотров. Но она всегда поддерживала Алексея и никогда не осуждала. К сожалению, 5 января ее сердце остановилось...

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Автор: 12 января 2021, 10:10 Источник: youtube.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Калашникова спелась с Паниным

комментарии

Ответить:

Гость
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Как много построено храмов..,но его еще больше стало Прелюбодеев......И своими поступками, уготовили,испачканной,оскорбленной Душе,терзания....И последним пристанищем таковых,будет Чистилище.......<цензура> здесь мы на испытании
Гость
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Противно даже читать, а уж смотреть и вовсе не стала бы. Страшно, что у таких людей, со сдвинутыми мозгами, ещё и дети есть. Брезгую так, что перестала смотреть фильмы с участием этого извращенца. Радует, что достойных и настоящих мужчин-актёров намного больше!
Гость
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А кто это мы? Прошу огласить весь список!
Гость
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НУ КАК ЖЕ,МАТЬ НЕ ВИДЕЛА,ЧТО ЕЕ СЫН ЧУДИТ, НАОБОРОТ БЫЛА ГОРОЙ ЗА НЕГО,ВСЕ ОНА ПРЕКРАСНО ЗНАЛА,ПОТАКАЛА ЕМУ,БЕГАЛА ПО ШОУ!ДА НУ ИХ <цензура> ВСЕХ,ПРИДУРКИ!
Гость
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Как актер,Алексей мне нравится,личная жизнь,мне его по барабану,в своей-бы разобраться.
Гость
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Лучше бы вы умолчали о всей этой погани, в том числе Лазаревых, Топаловых, цискаридзе .
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