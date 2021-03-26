Мадонну втянули в громкий скандал с воровством

Поп-дива разместила фото в футболке Joy Division. Теперь же о себе заявила австралийка Амалия Голди, которая уверяет, что Мадонна украла ее кадр, прифотошопив свое лицо. Снимок был обнародован Мадонной в рамках промо-кампании своего альбома Rebel Heart.
Девушка рассказала, что была шокирована, увидев снимок в 2015 году. Она попыталась связаться с командой артистки, но ничего не вышло. Голди отметила, что была бы польщена и даже посмеялась бы над казусом, но она хочет, чтобы ее все же указали.
Мадонна еще не прокомментировала скандальную ситуацию, которую спровоцировала. После огласки инцидента в комментариях на странице певицы публика требует справедливости. Народ ждет, что знаменитость признается в создании фейкового кадра. "Ты ужасная воришка!", – написал один из фолловеров 62-летней поп-диве.
Напомним, в 2019 году привычному темпу выступлений Мадонны помешала сильная боль в ногах. Некоторые концерты ей пришлось отменить. Поклонники надеялись, что за время карантина 2020 года исполнительнице удалось полностью восстановиться.
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