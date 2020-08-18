Мадонна напугала народ своим видом: Пожалуйста, хватит себя уродовать

Накануне звезда поделилась в личном блоге снимками с праздника в честь ее 62-го дня рождения. Мадонна предстала в белом платье с цветочным орнаментом. Образ дополнили многочисленные цепочки и бусы в растаманском стиле.

День рождения певица решила провести на Ямайке. Для этого она забронировала частный самолет. Компанию артистке составила дочь Лурдес, молодой бойфренд и десяток друзей.

Перед вылетом Мадонна опубликовала в инстаграм-аккаунте несколько своих портретов в праздничном образе. На снимках артистка томно смотрит в кадр, позируя с веером и костылем. Стоит отметить, что недавно звезда перенесла операцию на ноге и до сих пор восстанавливается.

Многие поклонники с восторгом восприняли новые фотографии королевы поп-музыки. Они поздравили артистку с днем рождения и отметили, что она для них настоящая икона. "О боже, такая красивая!", "Королева!", "Нереальная", "С днем рождения, великая!" – пишут в комментариях.

Правда, не все оценили манипуляции Мадонны с лицом. На последних снимках она кажется слишком молодой – не исключено, что поп-звезда перестаралась с "уколами красоты". Народ посчитал, что это выглядит жутковато. "Пожалуйста, перестань уродовать себя", "О, дорогая, ты уже слишком перетянулась", "О боже, какой ужас", – считают подписчики.

Напомним, недавно Мадонну раскритиковали за фото в белье. Певица в личном блоге опубликовала снимок в одних трусах. Поклонники были не рады видеть голое тело звезды и отметили, что "бабуле" уже пора угомониться.