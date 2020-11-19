Заштопанная Мадонна до смерти напугала поклонников бедром

Поп-дива снова взбудоражила сердца поклонников. Однако, на этот раз дело не в эпатажном выступлении и не в толпе мужчин.





Время не щадит никого, вот и Мадонна, к несчастью, не исключение. Ни для кого не секрет, что 62-летняя артистка раньше была неутомимой танцовщицей в потрясающей спортивной форме, славилась огромным количеством молодых любовников и разбивала сердца направо и налево. Однако в последнее время она все чаще стала жаловаться на здоровье.

Известно, что в прошлом году привычному темпу выступлений артистки помешала сильная боль в ногах. Некоторые концерты пришлось даже отменить.

Поклонники надеялись, что за время карантина Мадонне удалось полностью восстановиться. Они отмечали, что на фото звезда выглядит очень свежо и радостно. Однако, счастье было недолгим, и новую волну сомнений породило последнее фото певицы.

На снимке Мадонна лежит в струящемся сероватом платье и демонстрирует зашитое бедро. Артистка не дала никакого комментария, оставив фанатов дискутировать на тему серьезности всего происходящего. Судя по ширине повязки на ноге и маркерным отметкам, над бедром звезды работал хирург. Подписчики сошлись на том, что из-за проблем с суставами Мадонне пришлось перенести операцию.





