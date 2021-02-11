Канделаки показала искаженное лицо после обработки

В своем инстаграм-аккаунте журналистка заявила, что сейчас искусственная красота победила естественность. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" любит пошутить над своей внешностью.
Тина Канделаки сильно себя изменила на снимке: уменьшила нос и талию, увеличила губы и грудь. Она отметила, что в жизни так выглядит только Ким Кардашьян.
В посте ведущая отметила, что виниры и силикон не портятся, в отличие от человеческои? молодости. При этом она добавила, что это всего лишь лишь иллюзия вечнои? красоты.
Тина Канделаки особое внимание уделает своей фигуре. Звезда тщательно следит за питанием и регулярно занимается в спортзале.
Напомним, ранее 45-летняя ведущая обратилась к молодому супругу-бизнесмену Василию Бровко. Она замужем за предпринимателем уже 13 лет. 6 февраля избранник знаменитости отметил 34-летие.
По словам Тины Канделаки, с Василием Боровко ей "не наговориться". Каждый вечер теледива с радостью возвращается домой, чтобы рассказать избраннику о том, что с ней произошло. Не забывает Тина узнавать о мыслях, чувствах и планах возлюбленного. У пары общие цели, планы и идеи.
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