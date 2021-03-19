"Срочно мужика": Алана Мамаева вышла на поиски новой жертвы

О предательстве Павла Мамаева Алана сама сообщила широкой публике в своем инстаграм-аккаунте еще в начале марта. Оказалось, что неверный муж изменил ей с уроженкой Испании по имени Ирен Гарсия Морено. Их роман якобы завязался во время сборов футболиста в Испании. Ирен представлялась юристом, но Алана выяснила, что соперница предоставляет эскорт-услуги. Скандал между женщинами Мамаева продолжает набирать обороты в соцсетях.
Блогер Лена Миро не оставила без внимания поведение Мамаевой, которая уже готова на все, лишь бы не остаться одной. Она высмеяла Мамаеву, которая якобы плакала целую неделю, а потом решила найти нового избранника.
“Будущее без мужика – хотя бы кратковременное – Алана не рассматривает. “Одна” звучит для нее страшно. ”
По мнению Миро, жена футболиста относится к категории женщин-липучек, единственная цель которых – зацепиться за мужские штаны. Такие особы не бывают любимыми и счастливыми, и отлепить их от себя мужчинам очень сложно. При этом всегда находится жертва мужского пола, которой просто лень отлеплять такую женщину.
Напомним, что Мамаева уже собиралась развестись с мужем, когда он был замечен с другой женщиной, но потом Алана изменила свое мнение и даже дождалась скандального футболиста из тюрьмы. После этого многочисленные фолловеры Мамаевой не раз упрекали ее в собственной глупости, но она стояла на своем, пока не вскрылась новая измена.
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