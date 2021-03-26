Жигунов сыграл свадьбу с копией Заворотнюк

В своем инстаграм-аккаунте известный актер поделился фотографией, сделанной на Никитском бульваре. Особо внимательные пользователи заметили обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки Сергея Жигунова и предположили, что он наконец сыграл свадьбу со своей возлюбленной Викторией Ворожбит.
"Какие перемены! Будьте счастливы!", "Рада за Вас! Счастья", "Красивое кольцо!", "Совет да любовь!", "Какие новости! Тили-тили-тесто, жених и невеста! Ой, муж и жена!" – поздравили его подписчики. Одна из поклонниц попросила актера опубликовать снимок с праздничной церемонии.
Избранница Жигунова в свою очередь разместила в личном блоге фото с букетом тюльпанов. "Настроение", – загадочно подписала кадр Ворожбит. Подписчики обратились к ней с теплыми словами и пожелали молодоженам поскорее завести детей: "От большой любви счастливые дети всегда рождаются".
Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит познакомились несколько лет назад во время работы над фестивалем телесериалов "Утро Родины". Актер не устоял перед чарами роскошной брюнетки. Ради новой пассии артист развелся с женой – актрисой театра и кино Верой Новиковой.
Многие поклонники считают, что новая супруга Сергея Жигунова очень похожа на его коллегу по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк. Напомним, в последние годы актриса не появляется на телеэкранах. По некоторым данным, знаменитость борется с онкологическим заболеванием.
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