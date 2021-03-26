"Нет никакого заболевания": онкобольная Заворотнюк вызвала подозрения

Постоянные слухи и домыслы о здоровье актрисы возникают из-за того, что ее родственники не любят давать комментарии по этому поводу. Анастасия Заворотнюк исчезла с радаров около полутора лет назад. Она не появляется в свете, не играет в кино. Позже оказалось, что у знаменитости нашли опухоль мозга.
Когда нет однозначной информации, народ в Сети начинает делать свои предположения. Так, один из читателей "Дни.ру" надеется, что Анастасия Заворотнюк вовсе не больна. "Может, вдруг все прояснится, и нет никакого заболевания, и все придумано там в голове. Может, надо просто встать, как раньше, подойти к окну и сказать: "Жизнь продолжается", – высказался россиянин.
Напомним, что 3 апреля звезда сериала "Моя прекрасная няня" отметит 50-летие. Ранее стало известно, что телеканал НТВ решил поддержать артистку в день ее рождения. Помимо прочего в эфире появятся специальные плашки с поздравлениями Анастасии Заворотнюк.
Перед длительным лечением знаменитость успела закончить фильм "Каспий 24", который и покажет НТВ. Он был снят в 2017 году. Рассказывая о картине, Анастасия Заворотнюк отметила, что ее героиня – хрупкая женщина, которая мужественно справляется со сложностями и не сдается ради своей мечты. Злая шутка судьбы в том, что и сама актриса сейчас стойко борется – за жизнь и здоровье.
Напомним, новость о том, что у Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Известно, что сейчас знаменитость не общается с журналистами и не появляется на публике.
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