"Нет никакого заболевания": онкобольная Заворотнюк вызвала подозрения

Поклонники теряются в догадках на тему того, как себя сейчас чувствует Анастасия Заворотнюк. Недавно стало известно, что звезда снялась в фильме о себе, который вскоре выйдет на НТВ, и некоторые россияне полагают, что артистка выздоровела, либо врачи поставили ей неверный диагноз.

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