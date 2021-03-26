Волочкова похвасталась кольцом за десятки миллионов от любовника

В студию танцовщица пришла в
элегантном кремового оттенка платье и с шикарным кольцом на пальце. По словам звезды, данное украшение с зеленым камнем стоим 60 миллионов рублей.
Такой роскошный презент Анастасии Волочковой на именины в 2018 году преподнес ухажер Олег. Ювелирное изделие сверкает бриллиантами, а в его сердцевине красуется большой турмалин.
Известно, что избранник нередко делал балерине дорогие необычные подарки. В частности, три года назад блондинка получила от любовника коня стоимостью в 76 миллионов рублей.
У Анастасии Волочковой есть и еще два кольца, цена которых составляет десятки миллионов рублей. Их танцовщице также подарил бывший возлюбленный.
Отметим, что знаменитость не афиширует личную жизнь. Она не показывает лица избранников и скрывает, чем они занимаются. С Олегом Анастасия Волочкова рассталась в начале этого года. Примечательно, что пара хотела пожениться еще два года назад. Однако звезда в итоге оказалась не готова к свадьбе. Замужем официально балерина ни разу не была.
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