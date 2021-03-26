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Шоу-бизнес
Волочкова похвасталась кольцом за десятки миллионов от любовника

Волочкова похвасталась кольцом за десятки миллионов от любовника

Анастасия Волочкова стала гостьей шоу "Секрет на миллион" на НТВ. "Королева шпагата" показала украшение с огромным редким камнем – турмалином Параиба.
прочитано 520 раз

В студию танцовщица пришла в элегантном кремового оттенка платье и с шикарным кольцом на пальце. По словам звезды, данное украшение с зеленым камнем стоим 60 миллионов рублей.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Такой роскошный презент Анастасии Волочковой на именины в 2018 году преподнес ухажер Олег. Ювелирное изделие сверкает бриллиантами, а в его сердцевине красуется большой турмалин.

Известно, что избранник нередко делал балерине дорогие необычные подарки. В частности, три года назад блондинка получила от любовника коня стоимостью в 76 миллионов рублей.

У Анастасии Волочковой есть и еще два кольца, цена которых составляет десятки миллионов рублей. Их танцовщице также подарил бывший возлюбленный.

Отметим, что знаменитость не афиширует личную жизнь. Она не показывает лица избранников и скрывает, чем они занимаются. С Олегом Анастасия Волочкова рассталась в начале этого года. Примечательно, что пара хотела пожениться еще два года назад. Однако звезда в итоге оказалась не готова к свадьбе. Замужем официально балерина ни разу не была.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 11:29 Источник: "Секрет на миллион" НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость.
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Настенька, ну откуда у твоих альфонсов такие деньги? Купить и подарить он конечно может, если ты ему денежки дашь. А потом опять показушную свадьбу на свои же деньги устроишь.
И.... сценарий повторяется. Альфонс, слегка обогатившись, уходит к своей любимой женщине, а Настенька остаётся одна и требует возврата потраченных денег и вновь зарабатывает деньги на страницах интернета своими старческими шпагатами. И вновь... поиски нового любимого.
Гость646915
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Посмотрел на фотку. Страшилище. Сплошные сказки про богатых любовников. В сети ее фотки, когда она начинала балериной. Тогда была красоткой и любовники были не фейковые.
Гость670794
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Настька, спрячь кольцо, спрячь свою личную жизнь, спрячь себя хотя бы на год. Не неси ахинею. Счастье любит тишину. Есть секс и радуйся, его скоро может не быть. Ты - на любителя. Хоть Москва город и не самый крупный в мире, но твои поклонники - любовники и в Москве могут скоро закончиться. Так что трахайся молча.
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