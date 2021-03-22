Шок: похотливая Волочкова предстала полуголой перед детьми

Теперь пара решила отметить какое-то радостное событие. Гости расположились за накрытым праздничным столом и шикарно отдыхали. В какой-то момент волна эмоций, видимо, окончательно захлестнула Анастасию, и она начала откровенно проявлять чувства к своему избраннику.
Волочкова была одета в короткое обтягивающее платье. В ее блоге в "Инстаграм" появилось фото, на котором она задрала ногу на "любимого", и создалось полное ощущение, что юбки у балерины нет совсем. Неоднозначное фото делает еще более необычным то, что страсть пары запечатлена на фоне двух маленьких детей. Комментировать посты знаменитости поклонникам все еще нельзя, поэтому отследить их реакцию не представляется возможным.
Напомним, не так давно Анастасия Волочкова отмечала день рождения возлюбленного. Тогда артистка опубликовала их совместную фотографию в своем особняке и подчеркнула, что была счастлива поздравить его первой. По традиции, на снимке можно было разглядеть лишь руки и костюм мужчины. Его лицо тщательно маскируется на всех фотографиях.
К слову, именно из-за этой тенденции ходят слухи, что никаких возлюбленных у Волочковой якобы и вовсе нет. Злые языки утверждают, что при такой конфиденциальности достаточно просто иногда фотографироваться с разными мужчинами и тем самым провоцировать представителей прессы. Однако никаких подтверждений этой теории нет.
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