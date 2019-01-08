Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды

Многие девушки в детстве или юности мечтали выйти замуж за принца и окунуться в сказочную жизнь. Многим из отечественных звезд это удалось.
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