Бывший муж променял Гагарину на другую певицу

Например, пару дней назад фотограф опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок полуобнаженной бывшей жены. На фотографии голая Полина Гагарина прикрывает интимные части тела полотенцем. Пользователи Сети неоднозначно восприняли кадр, решив, что Дмитрий Исхаков просто соскучился по матери своего ребенка.
А накануне фотограф рассказал о пылких чувствах к другой певице. Он сделал репост со страницы Земфиры, которая готовит к выходу новый альбом, и заявил, что приложил руку к его созданию. Как оказалось, он снял артистку для обложки музыкальной пластинки. "Она одна и совершенно неповторимая. Уникальная. Мне невероятно повезло", – отметил бывший муж Полины Гагариной.
Стоит отметить, что во время совместной жизни фотографировал Полину Гагарину только Дмитрий Исхаков. Теперь, кажется, он нашел ей замену – как минимум в лице Земфиры. Как заявил фотохудожник, однажды ему уже удалось поработать со звездой – он готовил снимки для ее альбома "Жить в твоей голове", который вышел в 2013 году.
Напомним, в начале февраля Полину Гагарину засняли в объятиях предполагаемого любовника. По слухам, у девушки роман с ее саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Пара провела вместе весь вечер после премьеры фильма "Бывшие".
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