Бывший муж променял Гагарину на другую певицу

О разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно летом прошлого года. Артистка предпочитает не комментировать ситуацию и скрывает подробности личной жизни. А вот ее бывший супруг периодически делится интимными моментами в личном блоге.

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