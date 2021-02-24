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Бывший муж променял Гагарину на другую певицу

Бывший муж променял Гагарину на другую певицу

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
О разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно летом прошлого года. Артистка предпочитает не комментировать ситуацию и скрывает подробности личной жизни. А вот ее бывший супруг периодически делится интимными моментами в личном блоге.
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Например, пару дней назад фотограф опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок полуобнаженной бывшей жены. На фотографии голая Полина Гагарина прикрывает интимные части тела полотенцем. Пользователи Сети неоднозначно восприняли кадр, решив, что Дмитрий Исхаков просто соскучился по матери своего ребенка.

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

А накануне фотограф рассказал о пылких чувствах к другой певице. Он сделал репост со страницы Земфиры, которая готовит к выходу новый альбом, и заявил, что приложил руку к его созданию. Как оказалось, он снял артистку для обложки музыкальной пластинки. "Она одна и совершенно неповторимая. Уникальная. Мне невероятно повезло", – отметил бывший муж Полины Гагариной.

Стоит отметить, что во время совместной жизни фотографировал Полину Гагарину только Дмитрий Исхаков. Теперь, кажется, он нашел ей замену – как минимум в лице Земфиры. Как заявил фотохудожник, однажды ему уже удалось поработать со звездой – он готовил снимки для ее альбома "Жить в твоей голове", который вышел в 2013 году.

Напомним, в начале февраля Полину Гагарину засняли в объятиях предполагаемого любовника. По слухам, у девушки роман с ее саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Пара провела вместе весь вечер после премьеры фильма "Бывшие".

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Автор: 24 февраля 2021, 14:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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