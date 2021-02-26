"Моя малышка": Гагарину сняли во время поцелуя с известной певицей

Коллеги по "Фабрике звезд" встретились 25 февраля в гримерке. Совместные снимки Полина Гагарина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Из-за того, что Полина Гагарина была одета в черный корсет, а Елена экс-солистка группы Serebro в белую рубашку, подписчики в комментариях сравнили их с Инь и Ян. Певица отметила, что они редко видятся, но общаются, как будто встречались совсем недавно.
Исполнительница поддержала перенесшую развод Полину Гагарину. "Будь счастлива, моя малышка. Лю", – написала Темникова. На фото исполнительницы обнимаются. На одном кадре Гагарина нежно целует подругу.
Фолловеры одарили певиц комплиментами. Но столь нежные отношения красоток показались некоторым слишком уж близкими.
Напомним, в 2020 году Полина Гагарина рассталась с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. У артистки есть двое детей. Теперь Андрея и Мию она воспитывает одна. К слову, звезда отлично совмещает карьеру и материнство.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
Как в голодные времена
А вы знаете ?
не рубите с горяча
Надо больше двигаться
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Робот- собутыльник