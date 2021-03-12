Айза Долматова вышла в свет без нижнего белья

Телеведущая выбрала для презентации нового социального шоу экстравагантный наряд. Светское мероприятие организовала ведущая проекта Наташа Давыдова.

Айза Долматова не страдает от стеснительности. Блогер по случаю скорого выхода на телеканале "Ю" проекта "Битвы за тело" надела черную блузу-сетку на голое тело. Сверху она облачилась в пиджак. Завершили образ черные колготки, кожаная мини-юбка и высокие сапоги.

Более года назад блогер со скандалом разбежалась со своим мужем, предпринимателем Дмитрием Анохиным. После развода она завела любовные отношения с певцом Олегом Майами.

Айза Долматова нередко поддерживает социальные реалити-шоу на ТВ. В их числе проект "Пацанки". Напомним, в конце 2020 года звезда заявила, что собирается бросить телевидение и участие в съемках. Причина в том, что такая работа перестала ее радовать.

Как писали "Дни.ру", Айза Долматова ранее жаловалась на то, что у нее возникают панические атаки и развилась депрессия. Женщина борется за вое здоровье, стараясь не подвергать себя стрессам.