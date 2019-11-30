Стала известна дата родов Меган Маркл

Герцоги Сассекские готовятся стать родителями. Меган Маркл мечтает о большой семье.

Ясновидящая и таролог Саона рассказала о будущем королевской семьи. Она полагает, что супруга принца Гарри ждет малыша.

"Если посмотреть на ее фото, видно, что вся она как будто наполненная. По карме у нее идет ребенок. Даже если в ближайшее время беременность не подтвердится, могу сказать, что забеременеет она точно, и в следующем году появится еще один наследник в королевской семье", – цитирует таролога WomanHit.ru. По ее словам, дети являются всем для герцогини. Однако хочет она их вовсе не потому, что собирается завоевать королевство.

Дело в том, что Меган Маркл очень любит своего мужа. "Ей удалось влюбить в себя принца, она полностью отдает ему все эмоции. Она в меру хитрая, коммуникабельная и умная… Выжить ее из королевской семьи не удастся никому", — уверена ясновидящая. По ее мнению, после ухода королевы Великобритании Елизаветы II супруга принца Гарри будет иметь значительную власть. Но в политику она лезть не станет.

По словам Саоны, Меган Маркл будет покровительствовать чернокожим и внесет большой вклад в образовательную программу малоимущих слоев населения. "Что касается их брака, то жить они будут долго, глобальных ссор в их семье я не вижу", – заключила ясновидящая.

Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи о том, что Меган Маркл снова беременна. Об этом заговорили после празднования Дня Памяти в королевском Альберт-Холле в начале ноября. Туда герцогиня пришла в наряде, скрывавшем очертания фигуры, а во время мероприятия жена принца Гарри неоднократно держала руку на животе.

Кроме того, многих удивляет, что Меган Маркл, всегда следившая за своей фигурой, не спешит худеть и возвращаться к прежним формам, хотя первенец супругов Арчи появился на свет в мае.