Появились подробности о второй беременности Меган Маркл

В Великобритании активно обсуждаются слухи о том, что Меган Маркл в положении. Поклонники убеждены: герцоги Сассекские намеренно скрывают вести о радостном событии.

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году объявят о том, что герцогиня беременна, считают британцы. В букмекерской конторе Coral полагают, что вскоре это случится.

"2020 год станет переходным для принца Гарри и Меган Маркл после их объявления о том, что они уйдут с постов старших королевских фигур. Ставки указывают на то, что могут быть еще большие новости наряду с объявлением о второй беременности Меган", – цитирует сотрудника букмекерской конторы Джона Хилла Express.co.uk. Все это происходит на фоне растущей напряженности: недавно Меган Маркл и принц Гарри объявили, что отказываются от обязанностей членов королевской семьи.

Домыслы о том, будет ли у герцогов Сассекских еще один ребенок, постоянно циркулируют после того, как в 2019 году родился их первый сын Арчи. Меган Маркл и принц Гарри на слухи не обращают внимания, предпочитая не комментировать информацию о вероятной беременности.

Как писали "Дни.ру", в последнее время Меган Маркл буквально помешалась на благотворительности и волонтерстве. Ранее герцогиня Сассекская посетила расположенный в Ванкувере Downtown Eastside Women's Centre, деятельность которого направлена на оказание помощи одиноким матерям и их детям.