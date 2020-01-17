Появились подробности о второй беременности Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году объявят о том, что герцогиня беременна, считают британцы. В букмекерской конторе Coral полагают, что вскоре это случится.
"2020 год станет переходным для принца Гарри и Меган Маркл после их объявления о том, что они уйдут с постов старших королевских фигур. Ставки указывают на то, что могут быть еще большие новости наряду с объявлением о второй беременности Меган", – цитирует сотрудника букмекерской конторы Джона Хилла Express.co.uk. Все это происходит на фоне растущей напряженности: недавно Меган Маркл и принц Гарри объявили, что отказываются от обязанностей членов королевской семьи.
Домыслы о том, будет ли у герцогов Сассекских еще один ребенок, постоянно циркулируют после того, как в 2019 году родился их первый сын Арчи. Меган Маркл и принц Гарри на слухи не обращают внимания, предпочитая не комментировать информацию о вероятной беременности.
Как писали "Дни.ру", в последнее время Меган Маркл буквально помешалась на благотворительности и волонтерстве. Ранее герцогиня Сассекская посетила расположенный в Ванкувере Downtown Eastside Women's Centre, деятельность которого направлена на оказание помощи одиноким матерям и их детям.
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