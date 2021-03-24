"Попал в заложники своей любви": связавшийся с Маркл принц Гарри совершил страшную ошибку

Звездный астролог Василиса Володина прокомментировала брак представителя монаршей династии Великобритании с Меган Маркл. Она считает, что внук Елизаветы II зря связался с бывшей артисткой.

Астролог отметила, что Меган Маркл – Лев, представитель знака Огня. И принц Гарри поддался ее чарам. По ее словам, пара Нептун и Марс были взаимосвязаны в момент принятия важных решений. В частности, когда звездная пара дала последнее скандальное интервью американскому СМИ.

Василиса Володина предположила, что наследник королевской семьи "попал в заложники своей любви" и мечтаний о том, что сможет быть свободен и доволен жизнью без ограничений. Астролог добавила, что пара Меган Маркл и принца Гарри демонстрирует то, что не везде можно то, что хочется.

А вот жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, по мнению эксперта, прекрасно вписалась в королевские нормы и правила. Она сдержанная и умеющая уважать традиции девушка, отметила астролог.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри обвинили королевскую семью в расистских нападках. Экс-актриса говорила, что члены династии беспокоились о том, какого цвета кожа будет у их с мужем первенца Арчи.

Как писали "Дни.ру", в начале прошлого года герцоги Сассекские публично рассказали о своем намерении отказаться от королевских привилегий и обязанностей. Чета решила начать новую жизнь за рубежом и заняться бизнесом.