"Талькова никогда не прощу!": взбешенный Киркоров плюнул в Азизу

В этом году исполняется 30 лет со дня трагической гибели музыканта Игоря Талькова. Но до сих пор не утихают споры о том, кто же совершил роковой выстрел.

В 2018 году Следственный комитет по Санкт-Петербургу возобновил дело об убийстве Талькова, случившееся 6 октября 1991-го. Тогда представитель Татьяны Тальковой вдовы поэта, композитора, певца и актера, объяснил: "В последнее время многие СМИ перекладывают вину за убийство певца на ныне покойного приятеля певицы Азизы – Игоря Малахова, признанного следствием невиновным. Директора Игоря Талькова, Валерия Шляфмана, который официально признан единственным обвиняемым, странным образом оправдывают в многочисленных статьях и телешоу".

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Напомним, 34-летний Игорь Тальков был убит во Дворце спорта "Юбилейный" в Северной столице во время сборного концерта. За кулисами там разгорелся конфликт за право закрывать программу – это считалось очень престижным.

28-летний Игорь Малахов, телохранитель и по совместительству любовник певицы Азизы, попытался убедить коллектив Талькова уступить ей место. Между ним, Тальковым и его охранниками вспыхнула перепалка. Любовник Азизы достал револьвер и направил его на оппонентов... Но у них и свои наганы нашлись. Началась перестрелка, в которой участвовал и музыкант, и его охрана и телохранитель Азизы. Но кто именно попал в Талькова, до сих пор непонятно. По официальной версии убил его по неосторожности собственный концертный директор, вина же Малахова официально доказана не была. Хотя на жизни и карьере Азизы вся эта жуткая история очень отразилась".

Вот и Бедрос Киркоров по сей день почему-то считает Азизу виноватой в этой кровавой драме. "Талькова я ей никогда не прощу!" – заявил артист, отвечая на вопрос, как оценивает появление певицы в шоу "Маска" на НТВ.