"Тетя Мотя!": Ваенга в калошах и валенках превратилась в тетку с рынка

Елена Ваенга отличается самоиронией и не страдает позерством. Она активно ведет соцсети и искренне общается с поклонниками, при этом не боясь показать себя настоящую и неидеальную.
На днях Ваенга опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором предстала в валенках с прозрачными калошами, без макияжа и укладки. В ее руках был напоминающий советский хрустальный вазон. С ним в руках она стояла в коридоре квартиры в обычном и даже, можно сказать, избитом, черном пуховике. В таком виде из эстрадной певицы она превратилась в настоящую тетку с рынка.
В тексте публикации Елена Ваенга иронично написала, что продает вазон. Поклонники оценили ее юмор и подыграли любимой артистке. Многие отметили, что артистка обладает прекрасным чувством юмора.
"Валенки не продаете?"; "А валенки? Продадите?"; "У меня когда разбилась такая ваза – я была счастлива и сказала "Наконец-то "Удачи с продажей"; "А мне нравятся Ваши валенки"; "Вазон продавайте не очень дешево – он дорогой, я знаю"; "Тетя Мотя!" – написали фанаты.
Ранее "Дни.ру" писали, что Елена Ваенга взвыла от бунтарского поведения сына. Она рассекретила хулиганский нрав подрастающего наследника. Знаменитость обнародовала школьный дневник сына.
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