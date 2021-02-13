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"Не выдержала": Ваенга взвыла от безобразного поведения сына

Елена Ваенга. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елена Ваенга рассекретила хулиганский нрав подрастающего наследника. Знаменитость обнародовала школьный дневник сына.

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Знаменитая исполнительница шансона воспитывает вместе с мужем Романом восьмилетнего сына Ивана. Образцовым поведение мальчика назвать трудно, на него поступают жалобы. В школе ребенок нарушает учебную дисциплину, да и успеваемость у него не из лучших – получает "двойки". Это стало известно из дневника Ивана, фото которого Елена Ваенга опубликовала в инстаграм-канале.

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Преподавательница Ивана оставила для его родителей запись о том, школьник мешает ей работать на уроках. Звездную мать огорошило безобразное поведение ребенка и она отнеслась к педагогу с сочувствием, не сомневаясь в проступке сына. "Пятница... учительница не выдержала... хулиган((( Бедная Ирина Сергеевна", – написала к снимку певица.

Однако поклонников исполнительницы шансона хулиганские проделки маленького Ивана ничуть не взволновали. Многие из них решили, что для мальчика допустимо выходить за рамки общепринятых норм. "Все нормально, мальчик растет", "Все пацаны такие, а учителям пора отдыхать дома)", "Ну и что вы хотите? Растет мужчина – смелый, самоуверенный, все как надо.", "Дети и родители не виноваты. Система образования даёт сбои", "Это нормальный жизненный опыт!", – выразились комменататоры, обсуждая поведение сына Елены Ваенги.

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Автор: 13 февраля 2021, 12:47 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Ваенга в присутствии сына обнимала Преснякова

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