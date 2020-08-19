53-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Сальма Хайек порадовала фанатов откровенной фотографией в купальнике. Американская актриса мексиканского происхождения показала соблазнительные формы.

На селфи, которое звезда опубликовала в личном блоге, она лежит у бассейна, опустив волосы в воду. Артистка изящно повернулась к камере таким образом, что первое, куда падает взгляд зрителя, – зона декольте.

На фото голливудская дива предстала в коричневом купальнике, который выгодно подчеркнул достоинства. Сальма Хайек лаконично подписала селфи: "Летняя атмосфера".

Поклонники пришли в восторг от откровенного снимка. "О боже, ты нереальная", "Какая красотка", "Хороший обзор", "Ты прекрасна", "Невероятно красива", "Как можно быть такой красивой", – написали в комментариях.

Напомним, Сальма Хайек стала популярна после выхода на экраны фильма "От заката до рассвета". Актриса появилась в небольшом эпизоде, сыграв роль королевы вампиров. Танец со змеей, который артистка исполнила в кадре, можно назвать одним из самых эротичных за всю историю кинематографа.

Также Сальма Хайек сыграла Фриду Кало в ленте по мотивам биографии художницы. Позже стало известно, что во время работы над картиной актриса подверглась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна.