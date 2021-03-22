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Шоу-бизнес
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия

Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия

У Анны Михалковой трое детей от предпринимателя Альберта Бакова: 20-летний Андрей, 19-летний Сергей и семилетняя Лида. Старшие дети актрисы ведут собственные страницы в соцсетях, однако довольно редко делятся личной информацией.
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На днях в своем блоге Андрей Баков поделился новыми снимками. На черно-белом фото в инстаграм-профиле парень стоит, задрав руки. Выглядит студент МГУ слегка пугающе: ввалившиеся щеки, костлявая грудная клетка, да и руки кажутся ужасно тонкими.

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В "Сторис" личного блога молодой человек показал еще более отталкивающий снимок. На нем отощавший до неприличия парень стоит по пояс раздетый. Пользователи Сети тоже не оценили обнаженное тело Андрея Бакова. "Старший сын Анны Михалковой скоро растает", – отметили в телеграм-канале "Только никому".

Напомним, в прошлом году наследник актрисы попал в скандал. Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова. Изначально была версия, согласно которой девушке помогли упасть, однако она не подтвердилась. После нескольких дней в больнице подруга Андрея Бакова пришла в себя и рассказала, как все было на самом деле.

Как оказалось, она часто любила сидеть на подоконнике в квартире сына Анны Михалковой. Однако в тот злополучный день девушка не удержалась и упала из окна. Экспертиза нашла в крови модели следы алкоголя. По словам Ксении Пинтус, в момент происшествия Андрей Баков спал и не видел, как она сорвалась вниз.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 18:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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