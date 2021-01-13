Наблюдать эту картину тяжело: Анна Михалкова рассказала правду о дочери

Младшая дочь знаменитости, семилетняя Лидия, в 2020 году пошла в школу. По словам Анны Михалковой, она испытывает умиление глядя на то, как меняется ее наследница.
В свежей публикации в соцсетях актриса рассказала правду о Лидии. Девочка растет с характером. Как оказалось, малышка никогда не плачет при посторонних. Школьница научилась прятать слезы за улыбкой.
"У нее заостряется носик, краснеют бровки", – поведала Михалкова. Наблюдать эту картину Анне тяжело, ей хочется прижать дочь к себе и целовать. Эту привычку Лидии артистка назвала "запрещенным приемом". В такие моменты знаменитости жалко дочь.
Отметим, что Лида попала в один класс с сыном своей тети Надежды Михалковой. Девочка и ее двоюродный брат Ваня теперь сидят за одной партой.
Напомним, Анна Михалкова в браке с бизнесменом Альбертом Баковым. В 2000-м актриса родила супругу первенца, которого назвали Андрей. В 2001-м у пары появился второй сын – Сергей. Лидия родилась в 2013 году.
Популярные темы форума
ВЫ "СТАРАЯ ДЕВА" - ВАМ СЮДА !!!
Дочь попала в плохую компанию.
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Темная комната
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Мишель- самая классная дама!