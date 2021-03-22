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Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина

Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина

Жизнь Алисы Казьминой в последнее время стала похожа на настоящий кошмар. Сперва ей диагностировали аутоиммунный некроз, который изуродовал красивое лицо женщины. Затем она попала в больницу с панкреатитом, а после заразилась коронавирусом.
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Долгое время Алиса отчаянно прятала свою изменившуюся внешность. Она закрывала лицо руками, применяла различные фильтры, пытаясь любым способом замаскировать плоды настигшего ее недуга. Однако она нашла в себе силы и сказала поклонникам правду. Большинство пользователей поддержали бывшую жену футболиста и подчеркнули, что уверены: у нее все будет хорошо.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Казьмина, видимо, теперь решилась рассказать свою историю на всю страну и вместе с мамой согласилась поговорить о жизни с Андреем Малаховым в его программе "Прямой эфир". Передача выйдет только сегодня вечером, но телеканал выпустил анонс шоу, скрины которого разлетелись по Сети.

На видео показано лицо женщины. Она впервые согласилась предстать перед зрителями такой, какая она есть. Многие пользователи отметили, что, несмотря на незначительную ретушь, хорошо видно, что у Алисы теперь практически нет носа. Некроз был диагностирован женщине около года назад, однако таких последствий никто даже не мог себе представить.

Мать Казьминой рассказала ведущему, что она сама врач по образованию, но никогда не слышала о таких последствиях. Лечащий специалист Алисы также утверждает, что не сталкивалась с подобными изменениями в своей практике.

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Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 14:48 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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Как зарабатывают дети Аршавина

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