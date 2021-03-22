Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина

Жизнь Алисы Казьминой в последнее время стала похожа на настоящий кошмар. Сперва ей диагностировали аутоиммунный некроз, который изуродовал красивое лицо женщины. Затем она попала в больницу с панкреатитом, а после заразилась коронавирусом.



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