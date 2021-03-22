Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции

Знаменитая журналистка Ксения Собчак отличается прямолинейностью и остротой языка. Многие россияне недолюбливают светскую львицу за вспыльчивый нрав и высокомерное поведение. Однако это не мешает звездной блондинке выражать пренебрежение к разнообразным аспектам социальной действительности на всю страну. Недавно Ксения Собчак дала интервью, которое оскорбило и даже унизило жителей провинции.
Телеведущая была приглашена на вечеринку в честь дня рождения Насти Ивлеевой, где остро высказалась о людях, позволяющим себе опаздывать на публичные мероприятия. По словам светской львицы, манеры жителей столицы более этичны, чем манеры жителей прочих населенных пунктов. "Гости очень непунктуальные! Это вот, честно говоря, очень провинциальная тема так сильно опаздывать!" — заявила возмущенная Ксения Собчак.
Напомним, ранее знаменитая блондинка отнесла употребление крабовых палочек к признаку обездоленности. Это произошло при создании видеоконтента для сервиса "ТикТок". При записи ролика звезда сидела рядом с тарелкой крабовых палочек и объявила, что пробует бедность. Россияне, которые любят оскверненный звездой продукт и включают его в свой рацион, выразили бурное недовольство поведением Ксении Собчак.
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