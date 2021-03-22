Кто старое помянет: страстный поцелуй Лолиты и Цекало попал на камеру

22 марта Александр Цекало отмечает юбилей – артисту исполнилось 60 лет. В честь круглой даты в Сети появилась подборка "ностальгических" снимков, на которых запечатлены яркие моменты творческой деятельности бывших супругов.
На одной из фотографий пара угощается шашлыком после концерта, на другой обнимается с Леонидом Якубовичем. Также журналисты разыскали снимок страстного поцелуя Лолиты и Александра Цекало. Певица тянется к возлюбленному, а тот с радостью чмокает супругу в ответ. Вероятно, фото сделано сделано на вечеринке после мероприятия – в руках у артистов тарелки со сладостями и бокалы с вином.
Напомним, Лолита и Александр Цекало были вместе почти 12 лет. Супруги расстались в 2000 году, и с тех пор каждый строит сольную карьеру, предпочитая не вспоминать свой брак.
Личная жизнь у артистов также бурлит. Певица успела дважды побывать замужем. Пятый союз звезды закончился скандалом. Артистка обвинила супруга в том, что тот ее использовал в корыстных целях. А вот Александр Цекало сейчас счастлив в союзе с художницей Дариной Эрвин. Девушка, которая младше продюсера на 30 лет, отличается открытыми взглядами, часто публикует в соцсетях откровенные фото и не стесняется признаваться в бесконечной любви мужу.
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