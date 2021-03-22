Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой

Удивлению подписчиков страницы известного телеведущего Владимира Маркони не было предела, когда на его странице, где 115 тысяч подписчиков, вдруг появилась фотография Аниты Цой, а вместо подписи – сердце.
"Анита Маркони теперь?", "Красивая у вас жена", " Похорошел Маркони при Собянине", – глумятся пользователи.
Но Аните Цой совсем не до смеха. "Я размещала, как обычно, пост на своей странице, – рассказала она "Дни.ру". – Но вдруг увидела, что он отобразился в аккаунте ведущего Владимира Маркони, в шоу которого я хотя и участвовала однажды, но коротко мы не дружили! Более того, все настройки "Инстаграм" и даже директ были его! Я, конечно, сразу отовсюду вышла, нашла номер Маркони и сообщила ему о случившемся, он все понял и не обижается. Но мы оба не понимаем, как такое могло случиться. Хотя в тот день во всем мире был сбой в социальных сетях".
"Мне было ужасно неудобно, что я словно бы невольно вторглась в личной пространство чужого человека, получив случайно доступ к его аккаунту, – вздыхает Анита. – Но решил мое фото со своей страницы после восстановления доступа не удалять – пусть, мол, люди удивляются!"
Специально Цой отметила, что свою знаменитую фамилию она менять не собирается, хотя Анита Маркони звучит очень возвышенно и поэтично.
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