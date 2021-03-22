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Шоу-бизнес
Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой

Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой

На страницу Аниты Цой в социальной сети "Истаграм" подписано свыше 1 миллиона человек. За несколько лет, которые певица ведет свой аккаунт, она сделала свыше шести тысяч пубоикаций. Ничего плохого не предвещал и пост, в котором звезда хотела поделиться красивым кадром из свежей фотосессии.
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Удивлению подписчиков страницы известного телеведущего Владимира Маркони не было предела, когда на его странице, где 115 тысяч подписчиков, вдруг появилась фотография Аниты Цой, а вместо подписи – сердце.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

"Анита Маркони теперь?", "Красивая у вас жена", " Похорошел Маркони при Собянине", – глумятся пользователи.

Но Аните Цой совсем не до смеха. "Я размещала, как обычно, пост на своей странице, – рассказала она "Дни.ру". – Но вдруг увидела, что он отобразился в аккаунте ведущего Владимира Маркони, в шоу которого я хотя и участвовала однажды, но коротко мы не дружили! Более того, все настройки "Инстаграм" и даже директ были его! Я, конечно, сразу отовсюду вышла, нашла номер Маркони и сообщила ему о случившемся, он все понял и не обижается. Но мы оба не понимаем, как такое могло случиться. Хотя в тот день во всем мире был сбой в социальных сетях".

"Мне было ужасно неудобно, что я словно бы невольно вторглась в личной пространство чужого человека, получив случайно доступ к его аккаунту, – вздыхает Анита. – Но решил мое фото со своей страницы после восстановления доступа не удалять – пусть, мол, люди удивляются!"

Специально Цой отметила, что свою знаменитую фамилию она менять не собирается, хотя Анита Маркони звучит очень возвышенно и поэтично.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 11:08
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