Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой

На страницу Аниты Цой в социальной сети "Истаграм" подписано свыше 1 миллиона человек. За несколько лет, которые певица ведет свой аккаунт, она сделала свыше шести тысяч пубоикаций. Ничего плохого не предвещал и пост, в котором звезда хотела поделиться красивым кадром из свежей фотосессии.

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