"Отечные": Боня ткнула в злоупотребляющих уколами звезд

Знаменитость советует поклонникам гимнастику для лица и массаж. Виктория Боня ранее делала уколы в косметологическом кабинете, но ничего, кроме проблем, они ей не принесли.
"Мне 41 год. Я не колю ботокс. Это видно. Я не делаю филлеры. Я посмотрела, сейчас огромное количество западных звезд, я нашла фотографии, они тоже отказались от этого всего", – рассказала Боня в личном микроблоге.
Виктория утверждает, что, регулярно тренируя мышцы лица, можно избавиться от морщин и других признаков старения. Теледива призналась также, что пять месяцев не делала упражнений, поэтому у нее произошла "потеря овала". В скором времени Боня собирается исправить ситуацию вернувшись к тренировкам.
Знаменитость отметила, что звезд, которые делают уколы "красоты" можно определить с первого взгляда. У них круглые, "отечные лица".
Напомним, ранее Виктория Боня рассказывала, что из-за филлеров, которые ей ввели под кожу в кабинете косметолога, у нее началась асимметрия лица. Оно обвисло и не двигалось. В России исправить последствия неудачной процедуры никто не смог. За помощью знаменитость обратилась к американским докторам. В Лос-Анджелесе нашелся косметолог, который привел внешность теледивы в норму.
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