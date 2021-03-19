Слегшей в гроб Боне предрекли страшную участь

Светская львица Виктория Боня умеет удивлять не только словами, но и поступками. На днях знаменитость попала на вечеринку в стиле Хэллоуина и решила воспользоваться шансом полежать в гробу, не успев отправиться на тот свет. Звезда с юмором отнеслась к игре с похоронным атрибутом и даже была запечатлена в это время на камеру. Поступок Виктории Бони оценила ясновидящая Татьяна Светлая.
По словам женщины, шутки с похоронами могут обернуться для знаменитости жуткими последствиями. Провидица отметила, что из-за лежания в гробу звезда создала связи с потусторонними силами, которые могут довести Викторию Боню даже до смерти. "Были случаи, когда кто-то лег в чужой гроб и потом следом за этим человеком умер", — подчеркнула Татьяна Светлая.
Ясновидящая полагает, что теперь светская львица может быть подвержена тяжким болезням и опасностям из-за некротической связи с духами, которых сама же и вызвала. Татьяна считает, что шуток с ритуальными предметами следует избегать, чтобы не навлечь на себя беду в виде различных зависимостей, недугов и мучительных страданий. Она выразила надежду на то, что Виктория Боня сумеет разобраться с мистическими результатами опасного веселья и убережет себя от страшной участи.
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