"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным

Девушка прямо завила: романа у них с певцом нет. Она заверила, что они просто дружат.
По словам Елены Королевой, ей просто захотелось перемен. "Нормальное женское желание", – заявила внучка Людмилы Гурченко. Артист и девушка познакомились на съемках шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Молодые люди поняли, что у них на многое схожие взгляды.
Примечательно, что ранее пару видели вместе на светском мероприятии. Тогда Прохор Шаляпин представил Елену Королеву как подругу детства.
Напомним, ранее сам исполнитель прокомментировал слухи о романе с внучкой артистки. Он также опроверг все домыслы, заявив, что у него сейчас отношения с канадской миллионершей.
Как писали "Дни.ру", в конце 2019 года Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист был дважды официально женат. Впервые он сочетался узами брака в 18 лет на женщине старше себя. Ее имя он держит в тайне. Второй его женой была возрастная миллионерша Лариса Копенкина. Певцу приписывали и еще множество романов со звездами российского шоу-бизнеса.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Хочу стать дьяволом