Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Пятница
19 марта
Лента новостей
08:39
Шок! Появились данные о романе Шаляпина с Королевой
08:25
Умер актер из культового советского фильма "Приключения Электроника"
08:17
Байден ушел от прямого разговора с Путиным после своих резких заявлений
06:04
Россияне боятся за здоровье немощного отца Киркорова
04:00
Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" Рапунцель тает на глазах
02:01
Психологическое состояние Моргенштерна вызвало серьезные опасения
00:03
Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма "Доживем до понедельника"
22:02
Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях
22:01
Аварийную посадку самолета под Москвой проверит следствие
21:44
"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены
21:03
Прилучный впервые открыто появился с любовницей на публике
20:18
"Это трудный этап": Дмитрий Тарасов собрался уйти из спорта
19:39
Зудина взволновала народ редким фото с возлюбленным
19:21
В Чувашии школьник выжил после падения с 25-го этажа
19:16
Софья Эрнст заявила о проблемах в семье
18:58
В квартире под Москвой нашли мертвым школьника
18:42
Ульяновскую и Самарскую области засыпало желтым снегом
18:27
В Москве молодая девушка заморила себя голодом до смерти
18:23
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
18:15
Медведев ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина: Время его не пощадило
17:54
Родители денег не дадут: дочь Толкалиной и Кончаловского собирает себе на операцию
17:52
Скоро замуж: Поплавская не смогла отказать молодому любовнику
17:43
Под Москвой после ДТП перевернулся грузовик
17:16
Джигурда заговорил о смене пола после свадьбы с Анисиной
17:08
"45! Баба – ягодка опять": празднующая Антонелли из "Клона" дала себе еще пять лет
17:05
Знаменитый музыкант попал в реанимацию с сердечным приступом
16:57
В Подмосковье женщину на глазах у прохожих зарезал собственный брат
16:44
Экономика Москвы может выйти на допандемийный уровень по итогам 2021 года
16:38
Расторгуев всполошил народ фото с 91-летней любимой женщиной
16:11
"Этого ничего не было": балетмейстер "Березки" вспыхнул от негодования у Малахова
16:09
"Все закрутилось": известный актер бросил жену с маленьким ребенком ради популярной коллеги
16:03
Кудрявцева выгнала дочь из кровати: Мама спит, она устала
15:59
Обнародованы последние слова Легкоступовой перед смертью
15:33
"Инвестиция в наследство": сын приобрел особняк за баснословные деньги для изувеченного Алибасова
15:29
"Это без иронии": Путин ответил на угрозы Байдена
15:20
"Платье мести" для Тимати: Анастасия Решетова в дерзком мини взбудоражила россиян
15:14
Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев
14:48
"Ваша мечта сбылась!": Боня оказалась в гробу
14:47
Знаменитый актер раскрыл интимные подробности о ночи в постели с Орбакайте
14:41
Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой
14:40
"Тело мечты": фигура 54-летней Холли Берри поразила народ
14:21
Кумир молодежи обвинил Рудковскую в подлом "разводе" на деньги
14:10
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине: Ничего подобного не было
14:08
В двух регионах России выпал желто-коричневый снег
14:03
Американские СМИ предсказали Вашингтону проблемы из-за активности в Индо-Тихоокеанском регионе
14:02
Названы регионы России с самым большим количеством вакансий
14:00
"Не было чувств": известный артист рассказал о мольбах и разводе Высоцкой
13:54
На Украине предложили способ "погасить" военную мощь России
13:47
"Мальтийский мачо помог": дочь Задорнова впервые показала фото ребенка
13:43
"Я его воспитываю": солистка группы "Демо" о тяжелых отношениях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
Мать Дани Милохина заявилась на Первый канал
Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов
Шоу-бизнес
Шок! Появились данные о романе Шаляпина с Королевой

Шок! Появились данные о романе Шаляпина с Королевой

Исполнитель известен не только разнообразным творчеством, но и бурной личной жизнью. Ранее Прохор сам признавался, что любит только богатых женщин. Теперь, кажется, он нашел то, что искал.
прочитано 273 раза

Предполагаемой возлюбленной артиста теперь считается Елена Королева. Женщина является внучкой великой Людмилы Гурченко. После ухода исполнительницы Елена получила шикарный загородный особняк и коллекцию элитных бриллиантов. Однако, говорят, что об этом Прохор узнал лишь совсем недавно.

ПО ТЕМЕ

"Очень хороший партнер": Цымбалюк-Романовская раскрыла всю правду о романе с Шаляпиным

Как свиньи: видео грязных утех Шаляпина и Копенкиной довело до тошноты

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Шаляпин много раз говорил, что предпочитает женщин постарше. Его брак с 65-и летней Ларисой Копенкиной лишь доказал общественности этот факт. Пара развелась в 2015 году после двух лет совместной жизни, но экс-избранникам удалось сохранить теплые отношения. Судя по этому увлечению, Елена не совсем входит в возрастную категорию Прохора: их разница в возрасте совсем невелика.

Однако, видимо, это никого не смущает. Сперва Прохор Шаляпин появился вместе с Еленой Королевой на съемках программы "Звезды сошлись". Теперь их заметили на вечеринке в честь финала "Мисс Queen of the world". Признаваться в том, в каких отношениях они состоят, Прохор не стал и заявил со сцены, что Елена – его подруга детства.

Новая большая любовь или мелкая интрижка? Пока этим вопросом задаются многие поклонники артиста. Исполнитель редко комментирует свою личную жизнь, поэтому тайна вокруг появления новой женщины никого не удивила. Комментария от самого Прохора на эту тему пока не последовало.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 08:39 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий отдых Прохора Шаляпина

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев

Артистки заинтриговали поклонников
Шоу-бизнес

"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом

Молодой человек сделал заявление
Шоу-бизнес

Скоро замуж: Поплавская не смогла отказать молодому любовнику

Жених пять раз делал артистке предложение руки и сердца
Шоу-бизнес

Популярный певец откровенно о гей-знакомствах: Было по десять-двадцать человек

Артист не стесняется

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+