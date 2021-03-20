"Поменяю пол": разъяренная Польна взорвалась из-за лишнего веса

Певица рассказала, что она устала от постоянных новостей про свой вес. Она назвала интерес журналистов к ее фигуре "половым извращением" и заявила, что это как "нюхать чужое несвежее бельё" или "лизать каблуки".
Исполнительница убеждена, что внешность людей меняется даже в течение дня. Все зависит от того, как они отдыхают, сколько работают: от эмоционального и физического состояния. По мнению звезды, люди могут быть любыми хотя бы потому, что они живые.
Ева Польна отметила, что она – простая женщина и не планирует быть идеальной, чтобы всем нравиться. По словам артистки, широкоформатное телевидение делает ее на экране больше, чем она есть. "Отвяжитесь от моей задницы", – призвала певица.
Отдельный абзац своего послания она посвятила всем тем, кто и правда волнуется за нее. Ева отметила, что за последние годы вовсе не изменилась. Ее вес остался прежним, она носит 48 размер одежды. "Если я изменю форму ушей или поменяю пол, вы сразу узнаете", – посмеялась экс-солистка группы "Гости из будущего".
Поклонники активно поддержали звезду. "Я Вас люблю в любом формате и любом времени", "Ева, мы Вас обожаем, Вы прекрасная", "Евочка, ты всегда прекрасна", "Вы неповторимая и самая лучшая во всем", "Круглосуточно красивая", "Вы очень яркая и талантливая", – комментировали пользователи.
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