"Поменяю пол": разъяренная Польна взорвалась из-за лишнего веса

Помимо таланта, артистка известна своим прекрасным чувством юмора и самоиронией. На этот раз она не выдержала и ответила всем представителям прессы.

Певица рассказала, что она устала от постоянных новостей про свой вес. Она назвала интерес журналистов к ее фигуре "половым извращением" и заявила, что это как "нюхать чужое несвежее бельё" или "лизать каблуки".

Исполнительница убеждена, что внешность людей меняется даже в течение дня. Все зависит от того, как они отдыхают, сколько работают: от эмоционального и физического состояния. По мнению звезды, люди могут быть любыми хотя бы потому, что они живые.

Ева Польна отметила, что она – простая женщина и не планирует быть идеальной, чтобы всем нравиться. По словам артистки, широкоформатное телевидение делает ее на экране больше, чем она есть. "Отвяжитесь от моей задницы", – призвала певица.

Отдельный абзац своего послания она посвятила всем тем, кто и правда волнуется за нее. Ева отметила, что за последние годы вовсе не изменилась. Ее вес остался прежним, она носит 48 размер одежды. "Если я изменю форму ушей или поменяю пол, вы сразу узнаете", – посмеялась экс-солистка группы "Гости из будущего".

Поклонники активно поддержали звезду. "Я Вас люблю в любом формате и любом времени", "Ева, мы Вас обожаем, Вы прекрасная", "Евочка, ты всегда прекрасна", "Вы неповторимая и самая лучшая во всем", "Круглосуточно красивая", "Вы очень яркая и талантливая", – комментировали пользователи.