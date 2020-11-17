Ева Польна заговорила о романе с женатым мужчиной

В свои 45 лет очень сжилась с образом сильной и независимой женщины, а в любви практически разочаровалась. Ева Польна заявила, что идеального мужчины для нее нет, и она не против романа с женатым.
Также певица поведала, что никогда не выбирала мужчин, похожих на ее отца. Она уверена, что искать во второй половинке родителя – это патология. В ее понимании родственники должны ими и оставаться. "Жена – женой, а любовница – любовницей. Я не против отношений с женатым мужчиной", – отметила Ева Польна.
Артистка с иронией завила, что парень, за которого ей хотелось бы выйти замуж, – это она сама. Однако грустить исполнительница не собирается. Звезда активно осваивает разные танцевальные стили и решила завести себе аккаунт в TikTok, чтобы рассказывать об успехах своим поклонникам.
Отметим, в браке Ева Польна была один раз – за бизнесменом Сергеем Пильгуном. Пара часто ссорилась, так как муж-миллионер не одобрял активного образа жизни супруги. Вскоре после рождения дочери Амалии они разошлись.
Напомним, Ева Польна – личность многогранная: она пишет стихи и музыку, поет, хорошо танцует. А с некоторых пор артистка является студенткой Суриковки. Ранее знаменитость призналась, что всегда любила рисовать и потом поняла, что хотела бы заниматься этим профессионально, поэтому отправилась получать образование.
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