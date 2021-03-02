Известный певец устроил торжество спустя месяц после смерти жены

В январе Ярослав Сумишевский и его возлюбленная Наталья попали в серьезное ДТП в Красноярском крае. Травмированных супругов доставили в ближайшую больницу. И если певец быстро пошел на поправку, то состояние его жены лишь ухудшалось. Некоторое время женщина находилась в коме, а после – скончалась.
Сумишевский похоронил супругу в начале февраля. Подписчикам своего инстаграм-аккаунта артист признался, что после смерти Натальи его мир рухнул. Также он признался, что такую боль не испытывал никогда. "Я не знаю, как жить дальше", – писал Ярослав.
Певцу пришлось взять себя в руки ради сына. На днях он организовал торжество по случаю дня рождения наследника. Снимками, сделанными во время вечеринки, Сумишевский также поделился в "Инстаграм".
"Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами", – написал артист под фотографией с сыном.
Стоит отметить, что, несмотря на смерть жены, Ярослав Сумишевский не стал отменять концертный тур. Например, скоро певец выступит в Москве. Артист с нетерпением ждет 14 марта. В этот день он выйдет на сцену "Крокус Сити Холла". По словам певца, Наталья мечтала об этом событии.
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