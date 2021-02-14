Мистическое совпадение? Известный певец сообщил о важном дне после жуткой трагедии

Несколько недель назад Ярослав Сумишевский должен был выступить на мероприятии в селе Солгон Красноярского края. Организатор решил довезти до места артиста и его жена, но автомобиль попал в аварию. Водитель скончался на месте, а супругов доставили в больницу.
Наталья находилась в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, но так и не вышла из нее. У женщины не выдержало сердце. Супруга артиста скончалась 6 февраля. "Наташеньки больше нет с нами", – ошарашил тогда Ярослав подписчиков своего инстаграм-аккаунта.
В воскресенье, 14 февраля, Сумишевский сообщил, что в этот день 12 лет назад он познакомился с Натальей. Но трагедия омрачила это событие, ведь девятый день после смерти пришелся именно на эту дату. Люди, которые верят в сверхъестественные силы, вполне могут назвать это совпадение мистическим.
Ярослав Сумишевский признавался поклонникам, что его мир рухнул из-за трагедии. Однако певец не стал отменять концерт, который должен состояться 14 марта в "Крокус Сити Холл", поскольку Наталья тоже мечтала об этом событии. "Я выйду на сцену. Для нее. Для вас", – сообщил артист.
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