"Страшно все это": Сафронов рассказал о смертельном недуге

Долгое время Сергей Сафронов принимал участие в съемках шоу "Битва экстрасенсов", но ни один из участников проекта не предупредил иллюзиониста о проблемах со здоровьем. Болезнь удалось обнаружить лишь после того, как у телеведущего появилась отдышка и потливость.
Недавно Сафронов появился в студии передачи "Секрет на миллион". Иллюзионист показал Лере Кудрявцевой шрам на шее. По словам телеведущего, специалисты брали у него некие фрагменты. "Страшно все это", – сказал Сергей во время съемок шоу.
Близкие были шокированы диагнозом Сафронова. Его брат Андрей вспомнил, как плакал отец, узнав о недуге сына. К слову, чем именно болен Сергей, пока неизвестно. Зрители узнают об этом в эфире шоу "Секрет на миллион" в субботу, 6 марта.
"Впервые он назовет свой страшный диагноз, какие прогнозы дают врачи и поможет ли ему лечение", – говорится в анонсе.
Напомним, в конце прошлого года Сергей Сафронов оказался в центре скандала после заявления ясновидящей Алины Вердиш. По ее словам, иллюзионист брал взятки и помогал участникам шоу "Битва экстрасенсов" проходить испытания. Телеведущий отрицает это. Он намерен отстаивать свои деловую репутацию и права в суде.
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