Участник "Битвы экстрасенсов" заявил о регулярных "сливах": Сафронов делал все официально

По словам ясновидящего, до 13-го сезона периодически происходили "сливы" информации. Как отметил экс-участник шоу, во всем виноват человеческий фактор. Георгий Малиновский добавил, что обычно подобным промышляли работники площадки.
Например, помощь за материальное вознаграждение точно практиковали администраторы "Битвы экстрасенсов", которые постоянно видели перед собой богатых и успешных людей, при этом получая ничтожные деньги. "Тут срабатывает частный фактор, слабость конкретного человека. Как только он вскрывался, его тут же увольняли", – говорит Георгий Малиновский.
При этом экстрасенс считает, что Сергей Сафронов, наоборот, помогал участникам проекта. "Делал все официально: он заключил договор об оказании услуг по преподаванию актерского мастерства", – рассказал маг.
Молодой человек отметил, что многим участникам программы действительно была необходима подготовка, так как можно быть гениальным ясновидящим, но не уметь донести свою мысль до публики. "Битва экстрасенсов" – это шоу, направленное на зрителя", – уверен Георгий Малиновский.
Экс-участник передачи не обижается на Сергея Сафронова за то, что тот в недавнем интервью назвал всех экстрасенсов шарлатанами. По словам мага, эксперт изначально занимал позицию скептика, поэтому такие суждения – норма.
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