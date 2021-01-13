"Намерен идти до конца": с позором выгнанный с "Битвы экстрасенсов" Сафронов сделал заявление

Девушка озвучила суммы, которые эксперт требовал за свою помощь. Оказалось, что за испытание "Ширма" иллюзионист брал 600 тысяч рублей, а за "Багажник" – аж 900 тысяч. Все следующие этапы стоили уже дешевле – всего лишь по 200 тысяч. После публикации разоблачения Сергей Сафронов опроверг обвинения, однако это не спасло его от увольнения с ТНТ,
Руководство телеканала с позором выгнало иллюзиониста с шоу "Битва экстрасенсов". Расставание с Сафроновым объяснили тем, что он подсказывал участникам шоу. Впрочем, на этом скандал не закончился.
Вероятно, Алина Вердиш решила "добить" эксперта и опубликовала в Сети запись телефонного разговора, на которой человек с похожим на Сергея голосом негативно высказывается о коллегах из шоу-бизнеса. В частности, досталось Екатерине Варнаве, Сафронов назвал ее лесбиянкой и рассказал о том, что девушка пережила аборт. Позднее артистка заявила, что собирается подать в суд на иллюзиониста за клевету.
Наконец, Сергей Сафронов прервал молчание и в личном блоге попытался оправдаться за свои действия. По словам бывшего ведущего "Битвы экстрасенсов", благодаря неприятной ситуации он увидел рядом настоящих людей, которые поддерживают его, несмотря ни на что. Эксперт также пообещал проделать работу над ошибками.
"Что же касается справедливости, здесь я тоже намерен идти до конца: обязательно буду отстаивать в суде свою деловую репутацию, право на частную жизнь и мнение", – заявил Сергей Сафронов.
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