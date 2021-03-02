"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы

"Азиза уже активно готовится к помолвке, – рассказала Аника. – Она пройдет уже в ближайшие дни. – Алесандро прилетает в Москву 6-го марта специально по этому случаю. Сейчас Азиза выбирает подходящие наряды".
"Пару дней назад она была в нашем Доме моды, – уверяет модельер. – Раньше она предпочитала брючные костюмы. Но любовь, как известно, меняет женщину кардинально. Теперь Азиза отдает предпочтение женственным платьям. Мои помощники подобрали ей несколько нарядов: они смотрятся на ней божественно. У Азизы – отличная фигура, ей все предложенные варианты подошли. В них она – словно девочка".
Как сообщила звездный дизайнер, Азиза уже пригласила на помолвку гостей. Торжество пройдет в достаточно узком кругу: только родные и близкие. Без прессы и лишних людей.
"Я сейчас отдыхаю на Мальдивах, поэтому с Азизой мы общаемся только по телефону, – продолжила Керимова. – Она, конечно, находится в предвкушении этого радостного события. Волнуется, но это волнение – радостное. Она мне сказала: "Аника, не хочу строить никаких планов – наслаждаюсь сегодняшним днем".
Сейчас поклонники Азизы ждут и дату свадьбы. Предполагается, что она пройдет летом, а само торжество состоится в Италии.
"Про свадебное платье пока ничего говорить не буду – боюсь сглазить, – продолжила Аника. – Мы в тот раз рассказали, и свадьба не состоялась. Хотя платье было готово: роскошное, со съемным шлейфом, усыпанном драгоценными кристаллами Сваровски. Не переживайте, на это торжество мы сделаем наряд не хуже. Без роскошного платья Азиза точно не останется".
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