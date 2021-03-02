Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Вторник
2 марта
Лента новостей
08:45
"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек
08:33
Возле магазина под Саратовом найден мертвый ребенок
08:15
На автомойке под Москвой вспыхнул крупных пожар
08:10
"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы
08:00
Дорогая и долгая операция: Алена Кравец решилась на смену пола
06:14
Собчак выдала тайну личной жизни Прусикина после смерти его близкого
04:26
Безработица, нужда, унижение: как Валентина Серова превратилась из звезды в пьяницу
02:38
Фильм "12 стульев": почему Гомиашвили затаил обиду на прославившего его Гайдая
00:04
"Во все тяжкие ради популярности": известная певица припечатала Королеву и Тарзана
21:46
"Я опускаюсь на дно": сердобольный Балуев едва не умер из-за собаки
21:41
Бывшего возлюбленного Бузовой сдали с потрохами
21:40
Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
21:13
"Если он будет дальше дергаться": Пригожин пригрозил Шнурову
20:49
В Москве родители пожаловались на избивающего детей воспитателя
20:22
В Нижнем Новгороде из-за падения магазинной вывески скончалась женщина
20:16
В Москве рабочий погиб во время строительства железнодорожной станции
20:00
Список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться
19:48
Ведущий "Дома-2" вскрыл реальную причину скандала Цивина и Дрожжиной с наследством Баталова
19:10
Перенесшая операцию на груди Бочкарева заговорила об увеличении ягодиц: Как у Джей Ло
19:02
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
18:50
В России изменятся правила выплаты маткапитала
18:42
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
18:41
"Кожа стала коричневой": помятая Оксана Самойлова увеличила лицо и нос
18:23
В Тюменской области женщина перевозила по городу привязанный к машине труп
18:15
Покинувшие британскую семью принц Гарри и Меган Маркл шокировали признанием
18:12
Бледанс засветила сосок на фото из постели
18:00
В центре Москвы пассажирка такси пострадала в результате аварии с участием трамвая
17:43
Отправил весточку: за что Ефремов из тюрьмы благодарит Стоянова
17:36
Вывалившую грудь Канделаки облили помоями
17:15
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
17:15
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
17:13
Первое выступление Трампа после президентства оценили: Беспрецедентный случай
17:10
Похожи на папу: Кидман впервые за долгое время показала подросших детей
17:01
Мария Максакова лишилась роскошного жилья
16:23
"Я оказался раздолбаем": Сергей Бурунов покаялся перед Олегом Митяевым
16:15
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на 3 года по делу о коррупции
16:11
Прусикин из Little Big раздавлен внезапной смертью близкого
15:54
Харламов официально сменил имя и устроился ведущим в караоке-бар
15:54
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:46
"Следовало посоветоваться с Меган": появившуюся в обносках Миддлтон затравили
15:44
"Судьба поставила очень жирную точку": Дронов о надеждах вернуться в "Воронины"
15:41
Житель Тюмени подавился лавровым листом и чуть не умер
15:32
"Где штаны потеряли?": оголившийся Садальский вызвал оторопь
15:24
"Заметил, как похож? Моя копия": в Финляндии нашелся тайный внук Ланового
15:20
Беременная от Ланового актриса погибла в страшной автокатастрофе на восьмом месяце
15:08
Липосакция? Манукян предстал перед россиянами во всей красе после слухов об операции
14:57
Обнаженная грудь 51-летней Дженнифер Лопес вызвала рвотный рефлекс
14:51
"К сожалению, это было": бурная личная жизнь привела Афанасьева к бутылке
14:50
Политолог Суздальцев заявил о планах Лукашенко основать "президентскую династию"
14:44
Шок: заплаканная Асмус показала все прелести
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
Жена Николаева покрыла соседей отборным матом
"Красивая обертка с гнилой начинкой": бывший возлюбленный Бузовой излил душу
Конец перемирия: родители Фриске пошли в новую атаку на Шепелева
"Бумеранг сделает свое дело": разъяренная мать Королевой сделала громкое заявление о Малахове
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
Шоу-бизнес
"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы

"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы

Азиза. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
В жизни певицы Азизы грядут грандиозные изменения. В конце января в студии "Пусть говорят" знойный итальянец по имени Алесандро сделал звезде предложение руки и сердца. Артистка попросила время на раздумье. Как стало известно "Дни.ру", недавно Азиза все же ответила согласием. Об этом сообщила подруга артистки, звездный дизайнер Аника Керимова.
прочитано 943 раза

"Азиза уже активно готовится к помолвке, – рассказала Аника. – Она пройдет уже в ближайшие дни. – Алесандро прилетает в Москву 6-го марта специально по этому случаю. Сейчас Азиза выбирает подходящие наряды".

ПО ТЕМЕ

Шьет костюм: Филиппа Киркорова поздравляют с грядущей свадьбой

"Пару дней назад она была в нашем Доме моды, – уверяет модельер. – Раньше она предпочитала брючные костюмы. Но любовь, как известно, меняет женщину кардинально. Теперь Азиза отдает предпочтение женственным платьям. Мои помощники подобрали ей несколько нарядов: они смотрятся на ней божественно. У Азизы – отличная фигура, ей все предложенные варианты подошли. В них она – словно девочка".

Как сообщила звездный дизайнер, Азиза уже пригласила на помолвку гостей. Торжество пройдет в достаточно узком кругу: только родные и близкие. Без прессы и лишних людей.

"Я сейчас отдыхаю на Мальдивах, поэтому с Азизой мы общаемся только по телефону, – продолжила Керимова. – Она, конечно, находится в предвкушении этого радостного события. Волнуется, но это волнение – радостное. Она мне сказала: "Аника, не хочу строить никаких планов – наслаждаюсь сегодняшним днем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aziza Muhamedova | Азиза (@azizamuhamedova)

Сейчас поклонники Азизы ждут и дату свадьбы. Предполагается, что она пройдет летом, а само торжество состоится в Италии.

"Про свадебное платье пока ничего говорить не буду – боюсь сглазить, – продолжила Аника. – Мы в тот раз рассказали, и свадьба не состоялась. Хотя платье было готово: роскошное, со съемным шлейфом, усыпанном драгоценными кристаллами Сваровски. Не переживайте, на это торжество мы сделаем наряд не хуже. Без роскошного платья Азиза точно не останется".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 2 марта 2021, 08:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Гость632844
Пожаловаться Ответить
Никогда ей не быть счастливой. Пусть ее паралич разобьет, <цензура> такую. Погубила Игоря Талькова, черномазая скотина. Отвратная, неприятная до блевоты. Итальянец хочет российского гражданства, а так она ему на дух не нужна, выбрал скотину, использует и выбросит. Болезни ей смертельной, а не счастья. Мы помним, что она виновата в смерти Игоря Талькова
Олеся
Пожаловаться Ответить
Азизочка, какой у вас прекрасный голос. Я обожаю ваше шоу Точь в точь пересматриваю каждый раз! И конечно же жду ваших новых песен
Гость641602
Пожаловаться Ответить
Какая прелесть. В какой раз, чукча собирается замуж? 56 лет, а она всё собирается и собирается замуж? Она проштампована чёрной печатью " УБИЙЦА ТАЛЬКОВА". Певичка одной песни периодически напоминает о себе. Пора думать о загробной жизни, а она в невесту играет. Замуж за итальянца, который прописан в Казани.Хорошо, что не в Тбилиси.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей

"Чего тут ломаться?" – рассуждает звезда

Шоу-бизнес

Молодуха! Мать Королевой назвала свой реальный возраст после фото в полуобнаженном виде

Мать певицы рассказала о пластике
Шоу-бизнес

"Я опускаюсь на дно": сердобольный Балуев едва не умер из-за собаки

Актер чуть не утонул
Шоу-бизнес

Мечтала об Иосифе Пригожине: близкий друг раскрыл душевные терзания Легкоступовой

Певица думала о продвижении

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+