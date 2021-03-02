"Боюсь сглазить!": подробности помолвки 56-летней Азизы

В жизни певицы Азизы грядут грандиозные изменения. В конце января в студии "Пусть говорят" знойный итальянец по имени Алесандро сделал звезде предложение руки и сердца. Артистка попросила время на раздумье. Как стало известно "Дни.ру", недавно Азиза все же ответила согласием. Об этом сообщила подруга артистки, звездный дизайнер Аника Керимова.



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