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"Ваша мечта сбылась!": Боня оказалась в гробу

"Ваша мечта сбылась!": Боня оказалась в гробу

Виктория славится своими неоднозначными поступками и высказываниями. На этот раз она смогла удивить многих.
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Дело в том, что у дочери дивы Анджелины состоялся праздник в честь дня рождения. Девятилетняя девочка сказала маме, что хотела бы вечеринку в стиле Хэллоуина, а Боня радостно пошла ей навстречу. Счастливая мама именинницы примерила на себя костюм ведьмы, а главным атрибутом вечера стал гроб с массивным крестом в центре. Гроб Дракулы был выполнен в реальную величину и вызвал множество споров относительно нетрадиционных методов воспитания Виктории.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Сам детский праздник ведущая не показала, но в какой-то момент она приняла решение залезть в декорацию вечеринки. Она легла в гроб, а Анджелина и ее друзья закрыли крышку. После все дети начали снимать происходящее на телефоны и громко смеяться. "Кто мечтал, чтобы меня заживо похоронили? Ваша мечта сбылась!" – заявила Боня из гроба.

Происходящее слегка шокировало публику, которая и так нередко ставит под сомнение родительские навыки дивы. Многие посчитали, что дети слишком малы, чтобы наслаждаться такой атмосферой. Другие же полагают, что в Хэллоуине и его атрибутах нет ничего опасного для детской психики.

Напомним, однажды общественное осуждение довело до того, что представители органов опеки приехали в дом артистки. Виктория Боня была шокирована происходящим, однако впоследствии оказалось, что кто-то просто захотел насолить ведущей.

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Виктория Боня. Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 14:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

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