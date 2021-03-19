"Люся хотела все поделить иначе!": возмущенная внучка раскрыла тайну завещания Гурченко

После смерти Гурченко в 2011 году ее дочери Марии Королевой по закону полагалась четверть квартиры в Трехпрудном переулке столицы, половина дачи в подмосковном поселке Новоглаголево, две иномарки, шубы и украшения.
Также в собственности дочери Гурченко оказался сервиз Бориса Пильняка – ее деда со стороны отца, трофейное зеркало из Берлина 1945 года, привезенное ее вторым дедом.
Спустя четыре года вдовец обменял свою часть дачи на долю в квартире, которая стоила дороже, поэтому Королева получила доплату в ходе обмена. Сегодня в квартире дивы работает мемориальный музей.
Что же касается дачи, то внучка актрисы Елена Королева заверила "Дни.ру": "Дом цел, и в моих планах со временем тоже сделать там музей. Все вещи Люси – мебель, платья – я сохранила. Целы и четыре ее шубы. Думаю, моей растущей дочери они тоже пригодятся".
Но в ноябре 2017 года дочь Гурченко ушла из жизни. И сегодня уже ее дочь Елена Королева , возмущена судьбой миллионов Людмилы Марковны.
"С наследством все затянулось, – заверила "Дни.ру" внучка звезды. – Потому что есть некие силы, которые препятствуют установлению истины. Конечно, наследство было распределено несправедливо и не так, как хотела сама Люся. Только я знаю, что было в ее завещании на самом деле! Она любила не только моего брата (Марк Королев, умер в 17 лет от передозировки наркотиков – Прим. ред.), но и меня, заставляя учиться в Англии".
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