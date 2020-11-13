"Запретила мужу общаться c родной дочкой": Королева о тяжелом характере Гурченко

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 85 лет. Поклонники в этот день несли цветы к ее могиле на Новодевичьем кладбище. А вот родственники там не появились – уж слишком насолила им актриса при жизни.



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