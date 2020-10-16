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Шоу-бизнес

"Гурченко для меня никто!": шокирующая исповедь зятя о тяжбах с жадной актрисой

Людмила Гурченко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
В свое время Людмила Гурченко судилась с собственной дочерью Марией Королевой. А сегодня история циклично повторяется – внучка актрисы Елена Королева сейчас судится с собственным же отцом. И тоже из-за квадратных метров. "Люди как люди... квартирный вопрос только испортил их", – как говорил булгаковский Воланд. Александр Королев, зять легендарной звезды театра и кино, сообщил "Дни.ру" подробности болезненной семейной тяжбы.
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"10 ноября будет судебное заседание, – рассказал Александр Юрьевич. – Но я не нападаю, а только обороняюсь. Я просто очень испугался неадекватности действий, испугался остаться жить на Павелецком вокзале. Ведь я ей отдал все, что положено по закону, и даже больше, а человек решил завладеть и остальным. А я узнал об этом случайно лишь через три месяца".

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Внучка Гурченко на ножах с родных отцом уже не первый год. "Что-то с ней произошло после смерти Маши (матери, которая скончалась 8 ноября 2017 года), – делится своей обидой на дочь Александр Королев. – Мы живем с ней под одной крышей, но не общаемся, хотя я плачу за квартиру, убираю там. Мне кажется странным ее желание на родного отца подать в суд, желание ходить и трясти везде грязным бельем, причем половину просто-напросто врать. Я усталый прихожу с работы, открываю дверь и вижу включенную камеру, журналисты чуть ли не в туалет за мной идут. Дочь таким образом зарабатывает, наверное".

Александр Королев в случившемся видит и свою вину. "Очень тяжело, когда вдруг лишаешься всего, – вздыхает зять Гурченко. – У меня осталась только 13-летняя внучка Таисия, других родственников нет, да еще и такой удар от родной дочери. Я оплачивал ее учебу в школе, в университете на психолога. Вот за это все, видимо, и получил теперь. Значит, я не так дочь воспитал, не так что-то сделал. Столько лжи, гадости и мерзости... Все это тяжело, ведь я благодаря этим передачам обмазан грязью с ног до головы. Хотя у дочери обиды не лично ко мне, а замешаны на материальном интересе".

После смерти супруги Александра Королева – единственной дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой – поползли слухи, что-де она любила выпить. "Это неправда, – заверил вдовец – У нас даже хранилась бутылка водки с 90-го года, и никто ее не выпил, дома была коллекция подаренного на разные даты спиртного, и его никто не трогал. Но Маша очень много курила".

Рассказал Александр Королев и об отношениях со знаменитой тещей Людмилой Гурченко. "Родство с ней я всегда скрывал, об этом никто не знал, – признался он. – Во-первых, каждый человек должен сам за себя отвечать. Во-вторых, я с Людмилой Марковной с 1993 года не общался, а видел только в 1998 году на похоронах моего сына Марка и в 1999-м на похоронах бабули (Елены Александровны, матери актрисы – Прим. ред.). Ее этот вариант общения на расстоянии устраивал – лишь бы я ничего не просил".

У зятя осталась большая обида на Гурченко. "Для себя она всегда какие-то вопросы решала, а к нашим просьбам оставалась глуха, – пояснил Королев. – Например, когда в 85 году я обратился к ней с просьбой помочь с установкой телефона, она меня просто обругала... Прошло уже 35 лет, а я это до сих пор хорошо помню. После этого я все понял про наши родственные отношения. Более жадного человека я не встречал – от нее снега зимой не допроситься было. Все, что видел от нее, это 13 рублей, когда в институте полгода учился. Как-то она предложила мне свою старую машину, но я тактично отказался, понимая, что этот человек от души ничего делать не будет".

"Мы с ней активно общались лишь лет девять, когда я женился на Маше, а потом у меня такое желание пропало, – продолжает зять. – Ведь столько было негатива со стороны Гурченко в наш адрес. И Маша меня в нежелании общаться поддержала. Возможно, это был с моей стороны максимализм. Но с Людмилой Марковной было тяжело поддерживать отношения. – это был сумасшедший дом! Она ведь ко мне ментов присылала, налоговую, судилась из-за квартиры своей матери с родной дочерью. И мы ей все отдали. Однажды она у меня спросила: "Ты считаешь, что я тебя обманула?" Я ответил, что считаю. Она меня послала, куда подальше, ну я и пошел".

Зять актрисы заверил, что фильмы с ее участием не смотрит. "Гурченко для меня никто! В 80-е годы она очень здорово всему соответствовала, а то что было дальше... Частично это выглядело жалко... "– пояснил Александр Королев.

Автор: 16 октября 2020, 15:04

комментарии

Ответить:

Юшка
Ответить
Гурченко для тебя никто, а ты для нее кто? Ну кто ты? Телефон не провела, тачку б/у дала, а ты-то сам, что для нее сделал? С фига ли она должна была что-то делать для тебя? Гурченко знают все, как актрису колоссального таланта, а про тебя, чмошника услышали только из-за скандала!
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